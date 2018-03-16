«Кортеж» дебютирует на Московском автосалоне 113

Автомобили проекта «Кортеж» покажут широкой публике на международном автосалоне в Москве.

ММАС пройдёт с 29 августа по 9 сентября, сообщает РИА «Новости».

По данным издания, ссылающегося на собственный источник, на ММАС будут показаны седан и минивэн из проекта «Кортеж». При этом в открытую продажу, как сообщает Коммерсант, сначала поступит седан, тогда как возможность продажи остальных машин проекта будут рассматривать исходя из потенциального спроса на них.

Напомним, проект «Кортеж» был запущен в 2012 году. В 2013 году НАМИ стал единственным исполнителем госзаказа по разработке автомобилей. Федеральная служба охраны (ФСО) должна была получить первые 16 автомобилей проекта «Кортеж» в 2017 году.