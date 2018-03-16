«Кортеж» дебютирует на Московском автосалоне

ММАС пройдёт с 29 августа по 9 сентября, сообщает РИА «Новости».
По данным издания, ссылающегося на собственный источник, на ММАС будут показаны седан и минивэн из проекта «Кортеж». При этом в открытую продажу, как сообщает Коммерсант, сначала поступит седан, тогда как возможность продажи остальных машин проекта будут рассматривать исходя из потенциального спроса на них.
Напомним, проект «Кортеж» был запущен в 2012 году. В 2013 году НАМИ стал единственным исполнителем госзаказа по разработке автомобилей. Федеральная служба охраны (ФСО) должна была получить первые 16 автомобилей проекта «Кортеж» в 2017 году.
C 2014 года www.amsrus.ru
Унылое говно….
Это точно! 🙂
Российского там только название, да и то, заимствованное
Проклятые пиндосы-америкосы и прочие англосаксы уже стоять в очереди, чтоб покрасть секрепы производства этого божественного чуда. На Московский автосалон все билеты проданы.
Двигатель,наверное,ядерный.
Не, на газу, газе, газах. Инфа-сотка!)
Он оффигенный!
Роллс-Ройс показал Кортеж ещё в 2003 году под названием Phantom
Дизайнер с гор, на приорах оттачивал мастерство.
Какое убожество!
Ну фейк же? Фотка то точно фейковая.
через 5 лет это купит один шеёх и всё.
как надуть дутое?
Зад, похоже у Мустанга пи…. ли. А крышу у зил 117.передок не видно. Короче, смесь ишака с верблюдом. Я НАРЕКАЮ ЕЁ «ВЫБЛЯДОК»666!!!!
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