«Кортеж» дебютирует на Московском автосалоне
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«Кортеж» дебютирует на Московском автосалоне
Март 16 14:09 2018

Автомобили проекта «Кортеж» покажут широкой публике на международном автосалоне в Москве.

ММАС пройдёт с 29 августа по 9 сентября, сообщает РИА «Новости».

По данным издания, ссылающегося на собственный источник, на ММАС будут показаны седан и минивэн из проекта «Кортеж». При этом в открытую продажу, как сообщает Коммерсант, сначала поступит седан, тогда как возможность продажи остальных машин проекта будут рассматривать исходя из потенциального спроса на них.

Напомним, проект «Кортеж» был запущен в 2012 году. В 2013 году НАМИ стал единственным исполнителем госзаказа по разработке автомобилей. Федеральная служба охраны (ФСО) должна была получить первые 16 автомобилей проекта «Кортеж» в 2017 году.

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AMSRUS
AMSRUS

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14 комментариев

  1. Oleg Paster
    Март 16, 15:41 #1 Oleg Paster

    Унылое говно….

  2. Vitaly Grozny
    Март 16, 16:13 #2 Vitaly Grozny

    Российского там только название, да и то, заимствованное

  3. Борис Жильцов
    Март 16, 16:19 #3 Борис Жильцов

    Проклятые пиндосы-америкосы и прочие англосаксы уже стоять в очереди, чтоб покрасть секрепы производства этого божественного чуда. На Московский автосалон все билеты проданы.

  4. Andrius Saulius Darela
    Март 16, 16:45 #4 Andrius Saulius Darela

    Двигатель,наверное,ядерный.

  5. Павел Сенькин
    Март 16, 17:08 #5 Павел Сенькин

    Он оффигенный!

  6. Yuri Borodkin
    Март 16, 17:10 #6 Yuri Borodkin

    Роллс-Ройс показал Кортеж ещё в 2003 году под названием Phantom

  7. Ilia Grushnikov
    Март 16, 17:36 #7 Ilia Grushnikov

    Дизайнер с гор, на приорах оттачивал мастерство.

  8. Саргис Варданян
    Март 16, 18:06 #8 Саргис Варданян

    Какое убожество!

  9. Вася Губин
    Март 16, 18:27 #9 Вася Губин

    Ну фейк же? Фотка то точно фейковая.

  10. Igor Bystrov
    Март 16, 20:32 #10 Igor Bystrov

    через 5 лет это купит один шеёх и всё.

  11. Igor Bystrov
    Март 16, 20:33 #11 Igor Bystrov

    как надуть дутое?

  12. Тимур Чахкиев
    Март 16, 22:46 #12 Тимур Чахкиев

    Зад, похоже у Мустанга пи…. ли. А крышу у зил 117.передок не видно. Короче, смесь ишака с верблюдом. Я НАРЕКАЮ ЕЁ «ВЫБЛЯДОК»666!!!!

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