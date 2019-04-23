Гипертрофируй это. Тест-драйв BMW X7

Автомобили давно перестали создавать «с чистого листа», потому что во главе угла стоит задача оптимизировать производственные процессы и снизить затраты. Получается, что если производителю удалось создать интересную платформу, то плюс минус все автомобили на ее основе будут удачными.

Новый BMW X7 построен на платформе CLAR, которая впервые дебютировала на «семерке» и стала стала базой для моделей с продольным расположением силового агрегата, включая X5. Однако, над настройками нового флагманского внедорожника работала команда, которая доводила и легковую семерку». Посмотрим, как им это удалось…

Если формат среднеразмерных кроссоверов баварцы раскусили давно, то в формат больших внедорожников они явно проспали. Заклятый конкурент Mercedes-Benz GLS выпускается с 2006 года, уже сменил поколение и готовится сделать это в третий раз. В США он расходится 30 тысячным тиражом, а в России в лучшие годы находил более 6 тысяч покупателей в год.

Создается впечатление, что дизайнеры использовали лупу, как основной инструмент и во главе угла стояла цель перещеголять конкурентов по всем параметрам. По длине от бампера до бампера новый BMW X7 (5151 мм) превосходит Mercedes-Benz GLS (5130 мм). По колесной базе (3105 мм) тоже очко пользу X7, ведь у «Мерса» – 3075 мм. Если сравнивать X7 с «просто семеркой», то кроссовер расположился аккурат между версиями с обычной (3070 мм) и длинной (3210 мм) колесной базой.

Что касается «матчасти», то X7 сильно унифицирован с младшим братом X5. Спереди — двухрычажка, а сзади теперь применяется пятирычажная схема. Шасси может быть полноуправляемым, когда задние колёса поворачиваются на угол до трёх градусов. Трансмиссия только полноприводная— с многодисковой муфтой в приводе передней оси и опционным задним дифференциалом с управляемой степенью блокировки. Однако, более статусному кроссоверу полагается пневмоподвеска уже в «базе» и масса полезной электроники.

Базовые колеса имеют размерность 20 дюймов, а за доплату доступны 21 или 22 дюймовые колеса. Адаптивные светодиодные фары устанавливаются стандартно, а в качестве опции предложен лазерно-люминофорный дальний свет, о чем предупреждает специальный знак на внутренней стенке фары — не смотреть, а то ослепнешь.

Кстати, если у X5 и X7 действительно много общего в платформе, то в экстерьере от младшего брата новому кроссоверу достались всего четыре детали — передние двери и накладки на зеркалах. Несмотря на «эксклюзивность» сходство с основным конкурентом GLS бросается в глаза многим. Если смотреть на обе машины в профиль, то профиль кормы, форма крыши, плечевое ребро жесткости и даже углубления под ручки дверей вызывают недоумение. Получается, что единственной отличительной чертой стал фирменным «изгиб Хофмайстера» в форме задней форточки.

Менеджер проекта X7 Йорг Вундер (Jorg Wunder) пояснил, что у проектировщиков практически не было возможности избежать сходства с прямым конкурентом, т.к. прямая крыша вытекала из необходимости обеспечить запас пространства на над головами пассажиров третьего ряда, а вертикальная пятая дверь позволила максимизировать объем багажного отделения.

Спереди X7 сложно с кем-либо спутать и не в последнюю очередь благодаря наиболее спорной части — гипертрофированным ноздрям, который раздулись на 40% и стали по-настоящему большими – 70 см по ширине и 38 по высоте. После рестайлинга «просто семерка» тоже пошла по стопам «икс седьмого» и примерила раздутые ноздри. В прочим, все относительно. По европейским меркам это похоже на гигантоманию, но если сравнивать с «американцами», например, Cadillac Escalade или Lincoln Navigator, то это X7 – сама скромность.

Дэниел Новицкий заметил, что такой образ был призван вызывать эмоции. Не обязательно сразу положительные. Потенциальный покупатель никак не может остаться равнодушным, оценивает свои впечатления и в конце концов приходит к мысли, что образ нового X7 весьма гармоничен. По его мнению машины, которые нравятся с первого взгляда, как правило быстро надоедают.

Пожалуй соглашусь. Всего спустя сутки мы с X7 подружились. К корме и профилю и раньше вопросов не возникало, а провоцирующая передняя часть просто задрала планку агрессии, которой славится баварский дизайн. Кстати, корма унаследовалась двустворчатую заднюю дверь, как у X5, а чтобы модели можно было легко отличить, X7 имеет обратную выгнутость фонарей и хромированную перемычку. В этом, кстати, тоже сходство с флагманским седаном.

Большой брат

Дизайн интерьера, по крайней мере до центральной стойки, откровений не принес. Родство с X5 выражено в идентичной передней панели и сидениях. Оснащение богаче – сидения, отделанные кожей Vernasca, четырехзонный климат-контроль, электропривод передних сидений и панорамная крышу. Все это уже в базовой комплектации.

Широкая центральный тоннель увенчана тремя уровнями функциональных блоков. Наверху мультимедиа экран диагональю 12.3 дюйма с новой операционной системой BMW OS7.0, которая позволяет сохранять профиль водителя и переносить из машины в машину. На уровень ниже климатический блок и еще ниже трансмиссионный блок управления.

По велению времени, традиционных стрелочных приборов больше нет, что может огорчить поклонников марки. Дизайн виртуальной приборной шкалы до степени смешения напоминает Chery Tiggo 2, который вышел в 2016 году. Впрочем это легко лечится добавлением 3-4 новых «скинов». Правда, их почему-то нет.

По части трансформации салона X7 ориентирован на основной рынок – североамериканский. Весь здесь за рулем будут преимущественно представительницы прекрасного пола, а пассажирами будут дети. В России возможны варианты — либо водитель самого большого BMW будет просто водить за собой кучу воздуха либо наемный водитель будет возить пассажира на втором ряду.

В стандартном варианты полноразмерный задний диван полностью электрифицирован. В багажном отделении по бокам расположены кнопки, которые одним нажатием позволяют превратить второй и третий ряд либо в полностью грузовой либо в пассажирский. На складывание 5 сидений уходит примерно 26 секунда, а на раскладывание около 30. Третий ряд образуется абсолютно ровный пол, а второй — с небольшим наклоном.

Для желающих использовать X7 в качестве «внедорожной семерки» возможен 6-местный салон с двумя капитанскими сиденьями на втором ряду. Однако, в этом случае придется пожертвовать практичностью и, как это не странно, комфортом.

Во-первых, чтобы сложить такие сидение, необходимо вручную наклонить спинку, а подушка двинется вперед самостоятельно. Во-вторых, в этом случае на втором ряду будет меньше места в коленях. При этом отдельные подлокотники королевскими назвать никак нельзя. На полноценном диване с большим центральным подлокотником будет даже удобнее. Предполагается, что наличие двух раздельных мест облегчает доступ на третий ряд во время движения, но не тут-то было. Протиснуться между ними можно, только если специально сдвинуть одно максимально вперед, а второе максимально назад.

На спинках передних сидений расположились мониторы с возможность вывода навигационной информации, управления настройка света, Blue-ray проигрывателем и изображения с внешних источников. Огромная панорамная крыша открывает вид над позволяет не только управлять стеклами, но и шторками панорамной крыши и боковых окон.

Третий ряд комфортом не обделен насколько это возможно. 5-зонный климат контроль с отдельным блоком управления под потолком и воздуховодами доступен в качестве опции. Отдельный сегмент панорамной крыши, подогрев сидений, USB порты, подстаканники и возможность управлять сиденьями. На третьем ряду высокому взрослому мужчине будет тесновато, хотя при острой необходимости проделать путь в пару часов все-таки можно, если пассажиры второго ряда не будут эгоистами.

Багажник при полностью разложенных сиденьях невелик (326 л.), хотя на два салонных чемодана его хватает. При необходимости можно использовать подполье, где хранится шторка багажного отсека, при сложенном третьем ряду объем возрастает до внушительных 722 литров, а при полностью втором ряду X7 становится настоящим «универсалом», способным вместить 2120 литров полезного объема.

Седьмое чувство

Несмотря на техническое сходство с X5, работа над проектом была поручена группе инженеров, работавших над легковой «семеркой». Именно комфорт был поставлен во главу угла, разумеется, с поправкой на то, что на капоте красуется логотип BMW.

Набор моторов BMW X7 так же достался от X5. Базовым для России будет xDrive30d с трехлитровой дизельной «шестеркой» мощностью 249л.с. Чуть выше в табеле о рангах располагается бензиновая xDrive40i (3,0 л, 340 л.с.), а на вершине расположилась M50d с четырехнаддувным дизелем объемом 3.0 (400 л.с.), стандартным М-пакетом и активным задним дифференциалом.

В США выбор совсем иной. Никаких дизелей по понятным причинам. Только версия xDrive40i аналогична той, что будет в России, а вот xDrive50i пока к нам не собирается в силу трудностей с сертификацией.

Первым я сел за руль версии xDrive40i. Рядная бензиновая «шестерка» объемом 3 литра выдает 340 л.с. и набирает «сотню» за 6.1 секунды. При этом на крейсерских скоростях радует тишиной в салоне и разумным расходом топлива (8.4 л./100 км в загородном режиме), а при необходимости дает выдает внушительные 450 «ньютонов» крутящего момента уже начиная с 1500 об/.мин, поэтому резкие ускорения даются большому кроссоверу без надрыва, хотя и сверхъестественной динамикой не поражает.

Наша машины была обута в опциональные разновеликие шины 22 диаметра и даже несмотря на это стало заметно, что поведение кроссовера в полной мере соответствует техническому заданию. Легкие покачивания на неровностях в комфортном или адаптивном режиме, а так же хорошая шумоизоляция настраивают на спокойный лад.

Даже по сравнению с X5, который стал заметно менее нервным в новом поколении, X7 задает новые параметра комфорта. Хотя в спортивном режиме и на откровенно разбитой грунтовке мне все-таки удалось нащупать грань, за которой X7 уже всем своим большим кузовом дает понять, что создан он не для этого. Флагман кроссоверной линейки создан для путешествий на дальние расстояния с семье и домашними животными. Агрессия не лучший спутник в дальней поездке.

Несмотря на то, что инженеры заверяли, что X7 держит прямую великолепно, во время марш броска по техасским хайвеям от Хьюстона до Сан-Антонио вопросы к курсовой устойчивости все-таки возникни. Руль делает 2,9 оборота от упора до упора, но чувствительность в околонулевой зоне, похоже, намеренно снизили ради спокойствия на прямой, что привело ровно к обратному эффекту. На достаточно прямых хайвеях приходилось то и дело поправлять кроссовер. Возможно, виной тому ветреная погода, которая царила в тот день, а парусность у большого кроссовера серьезная. Именно на это менеджер проекта X7 и уповал, выслушивая мои претензии.

По остальным дисциплинам пробелов не замечено. Даже базовые тормоза более, чем уверенно останавливают автомобиль массой 2395 кг с 100 километров в час. Тормозная система, не имеющая прямой связи с колесами добавляет спокойствия, не передавая на педаль вибрации от антиблокировочной системы. В поворотах кроссовер отлично держит дугу, крены даже у версии без активных стабилизаторов вполне умеренные. Однако, усилие на руле лишено той фирменной обратной связи, которой всегда ставились баварские кроссоверы.

Версия xDrive50i, которая в России не появится, совсем из другого теста. Под капотом V8 объемом 4,4 л, который выдает внушительные 462 л.с. Опциональный М-пакет добавляет агрессии и во внешности и в поведении. Cтоит нажать кнопку Start/Stop, как 50i с М-пакетом сразу подает голос рыком спортивного выхлопа.

Моментально ушли проблемы с курсовой устойчивостью. Руль наполнен возможно даже избыточной тяжестью, но это ровно то, чего не хватало в трехлитровой версии. Версия с V8 порадовала точными откликами в крутых поворотах и буквально провоцировала на атаку. Задние управляемые колеса уменьшают радиус разворота и уменьшают боковые нагрузки на пассажиров, но почувствовать это можно только при резких перестроениях.

Одним словом xDrive50i попахивает «настоящим BMW», как раз тем, что потерял X7 в своей изначальной концепции. С другой стороны радует то, что у нас по-прежнему есть выбор. Хотите больше комфорта и семейного спокойствия — выбирайте xDrive40i или xDrive30d, а если хотите восторга и спорта, то вам… нет не за xDrive50i (он же недоступен), а за M50d.

Одним словом инженеры хорошо потрудились, но и покупателю тоже придется хорошо поработать, чтобы выложить минимум 5 млн 930 тысяч рублей за базовую версию xDrive30d. Вариант xDrive40i оценивается в 6 млн 100 тысяч, а BMW X7 M50d стоит от 7 млн 620 тысяч рублей. Для сравнения: за базовый Mercedes-Benz 350d 4MATIC у нас просят не менее 5 млн 600 тысяч.

Крупнейшим рынком для BMW X7, конечно же, будет США, но большие надежды возлагают на эту модель и в России. По предварительной информации машины из первой партии уже зарезервированы. Однако, X7 не стоит почивать на лаврах, т. к. буквально вчера анонсировал свой новый Mercedes-Benz GLS, который получил гидропневматическую подвеску E-Active Body Control, мультимедиа систему MBUX от «младшего брата» GLE и массу других технологий, а это значит только одно — конкуренция за кошельки покупателей только обостряется.