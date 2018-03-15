Чудо советского автопрома в бельгийском городке 747

В бельгийском городке Лир есть заведение Abarth Works Museum, посвященное автомобилям и всему, что с ними связано.

Принадлежит заведение автогонщику Ги Моренхуту. Не так давно, в коллекции его машин был найден один очень интересных экземпляр — ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач. К слову, у автогонщика есть не только музей, но и мастерская на его базе, в которой производится ремонт и реставрация редких автомобилей, а также создаются реплики легендарных авто прошлого, некоторые из которых уже канули в небытие.

В музее, как сообщает 2drive, можно найти сегодня несколько отреставрированных советских ВАЗов разных лет производства и разных моделей. Машина ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач – это экспортный продукт, который проходил под названием Lada 1500S Automatic.

Выпускалась машина с 1977 года. Теперь за нее просят около 3-4 тысяч евро.

На модели применялся 3-диапазонный «автомат» 3L30 производства американской компании General Motors, предприятие по сбору которых располагалось во Франции. Собирали эти коробки передач с 1969 по 1998 год.

Эти коробки передач были широко распространены на европейский, американских и даже японских автомобилях 70-90-х годов выпуска. Ставили их на машины с продольным расположением мотора и задним приводом.

На самом деле «автоматы» ставились не на советском предприятии. Этим занимались дилеры и импортеры советских авто в страны Западной Европы.

В случае с ВАЗ-2103 эту часть работы брал на себя дистрибьютор из Нидерландов.

Впрочем, это была не единственная модель, которая сходила с конвейера без педали сцепления. Найти такие модели можно и на просторах СНГ.