Дороже ТО быть не может 17

Ford Sollers объявляет об установлении максимальных цен реализации на регулярное Техническое Обслуживание (ТО) и услугу «Масляный сервис FordMotorcraft».

Теперь владельцы автомобилей Ford могут пройти ТО у официальных дилеров по ценам, не превышающим опубликованные цены на сайте. При этом дилеры по собственной инициативе могут установить цену ниже максимальной указанной цены.

Рассчитанные в соответствии с регламентами и количеством нормо-часов максимальные цены на техническое обслуживание и замену масла сделают преимущества официального сервиса Ford более доступными и помогут легче прогнозировать затраты на обслуживание автомобиля, как находящегося на гарантии, так и старше 3 лет.

Ford напоминает о том, что проведение планового ТО в строгом соответствии с регламентом производителя является залогом надежной работы автомобилей Ford и позволит существенно увеличить срок их эксплуатации. При этом, сложные условия эксплуатации, к которым относят короткие поездки на расстояние менее 15 км в зимний период; длительную работу двигателя на холостом ходу, например, в пробках; буксировку грузового или жилого прицепа, частые поездки с загруженным багажником, – увеличивают нагрузку на двигатель и приводят к ускоренной потере маслом защитных свойств. Если средняя скорость автомобиля составляет менее 30 км/ч, что типично для больших городов с напряженным трафиком, то замену масла рекомендуется проводить в 2 раза чаще регламента, т.е. каждые 7500 км (или 6 месяцев).

Провести замену масла по доступной цене можно в любом официальном сервисе Ford, воспользовавшись услугой «Масляный сервис FordMotorcraft». Максимальная цена реализации услуги составляет 2900/3900 рублей для легковых автомобилей и 4900/6500 рублей для коммерческого транспорта*. В стоимость услуги включены моторное масло, масляный фильтр, работы по замене и проверка автомобиля по 20 параметрам.