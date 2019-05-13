Рост продаж Suzuki в апреле составил более 20% по сравнению с прошлым годом

Suzuki Vitara стала лидером продаж марки в апреле, обновленный кроссовер выбрали 504 российских автолюбителя. Продажи автомобиля не только стабильно высокие для компании Suzuki, но и демонстрируют рост по сравнению с апрелем 2018 года (+32%). Такой высокий спрос на автомобиль объясняется лояльностью российских клиентов к марке и своевременным обновлением модели.
Успешным стал апрель и для кроссовера Suzuki SX4, который разошелся тиражом в 128 автомобилей (+45% по сравнению с апрелем прошлого года).
Активность ценителей внедорожника SuzukiJimny в марте сказалась на апрельских продажах автомобиля. Склад автомобилей 2018 года выпуска был полностью распродан, и поклонникамJimny остается ждать приезда в Россию нового поколения внедорожника. Выход Suzuki All-New Jimny на российский рынок запланирован на осень текущего года.
«Начало финансового года для Suzuki оцениваю более, чем положительно. Модель Vitara оправдывает наши ожидания. Автомобиль востребован, оценен экспертами и клиентами. Впереди еще целый год и главная цель – 8500 проданных автомобилей Suzuki в России», – заявил генеральный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта.
C 2014 года www.amsrus.ru