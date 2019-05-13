Рост продаж Suzuki в апреле составил более 20% по сравнению с прошлым годом

Suzuki Vitara лидирует по продажам марки, рост продаж по сравнению с апрелем прошлого года вырос на 20%

Suzuki Vitara стала лидером продаж марки в апреле, обновленный кроссовер выбрали 504 российских автолюбителя. Продажи автомобиля не только стабильно высокие для компании Suzuki, но и демонстрируют рост по сравнению с апрелем 2018 года (+32%). Такой высокий спрос на автомобиль объясняется лояльностью российских клиентов к марке и своевременным обновлением модели.

Успешным стал апрель и для кроссовера Suzuki SX4, который разошелся тиражом в 128 автомобилей (+45% по сравнению с апрелем прошлого года).

Активность ценителей внедорожника SuzukiJimny в марте сказалась на апрельских продажах автомобиля. Склад автомобилей 2018 года выпуска был полностью распродан, и поклонникамJimny остается ждать приезда в Россию нового поколения внедорожника. Выход Suzuki All-New Jimny на российский рынок запланирован на осень текущего года.