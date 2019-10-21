Чанг Юл-Хан назначен новым управляющим директором Hankook Tire UK

С 1 октября Чанг Юл-Хан приступает к своим новым обязанностям в качестве управляющего директора Hankook Tire UK

Г-н Хан обладает обширными знаниями в области продаж и маркетинга, а также многолетним опытом работы на европейском рынке. До этого назначения он работал в подразделении глобального маркетинга Hankook Tire & Technology Group в Сеуле, Корея.

Hankook Tire назначила Чанг Юл-Хана управляющим директором в Великобритании. Г-н Хан приступил к своим обязанностям 1 октября 2019 года. До этого назначения он работал в подразделении глобального маркетинга в Корее, где г-н Хан приобрел всесторонний опыт в сфере продаж и маркетинга. За весь период своей профессиональной деятельности в европейской штаб-квартире, а затем в крупнейшем европейском филиале компании в Германии г-н Хан накопил обширные знания в сфере логистики и управления цепями поставок (УЦП), включая многолетний опыт организации ведения бизнеса.

«Господин Хан обладает глубокими знаниями, как в сфере шинного бизнеса, так и обширным пониманием европейского рынка с учетом предыдущего опыта работы на руководящих позициях в европейском филиале компании в Германии. Этот опыт в продажах и маркетинге позволит обеспечить дальнейшее развитие бренда Hankook в Великобритании. Мы абсолютно уверены в его навыках и рады представить в качестве нового управляющего директора в Великобритании», — заявил господин Хан-Чжун Ким, Президент европейского подразделения Hankook Tire.

«Я глубоко польщен полученным доверием и возможностью еще больше укрепить позиции Hankook Tire как производителя шин премиум-класса на рынке Великобритании. Мы создали действительно сильную и целеустремленную команду в Hankook Tire UK благодаря обширному портфелю продуктов в сегменте шин для легковых автомобилей, а также для легких грузовых автомобилей и автобусов», — говорит господин Хан. «Я с нетерпением жду начала работы с компетентной и опытной командой профессионалов в Великобритании».