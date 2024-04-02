Geely представляет обновленный Monjaro

На российском рынке появилась новая модель 2024 года Geely Monjaro. Автомобиль претерпел изменения как внешне, так и внутренне, включая эксклюзивные варианты отделки с уникальными дизайнерскими элементами.

Все комплектации обновленного кроссовера Geely Monjaro теперь имеют комбинированную темную отделку интерьера. В версиях Luxury и Flagship новое сочетание черной экокожи и замши заменило предыдущий коричневый кожаный салон с бежевыми вставками. В этих комплектациях также мультифункциональное рулевое колесо обтянуто черной кожей, а элементы приборной и дверных панелей получили высококачественную отделку из черной замши и экокожи. Дверные карты и атмосферная подсветка салона выполнены в новом стилистическом исполнении.

Автомобиль в версии Exclusive теперь представлен в двух уникальных цветовых вариантах экстерьера: помимо популярного изумрудного металлика (Emerald Blue), добавлен новый премиальный матовый серый (Lomo Grey). Следовательно, топовая комплектация кроссовера Exclusive доступна на выбор с одним из двух дизайн-пакетов. Пакет Exclusive Emerald Blue (изумрудный) включает 20-дюймовые легкосплавные колесные диски уникального дизайна, отделку интерьера и сидений черной кожей и замшей изумрудного цвета, а также особый смарт-ключ. Пакет Exclusive Lomo Grey (серый матовый), помимо аналогичных колесных дисков, характеризуется эксклюзивным цветом кузова и новой отделкой салона, выполненной из черной экокожи и замши.

Флагманский полноприводный кроссовер Geely Monjaro оснащен мощным и экономичным четырехцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 2,0 литра с прямым впрыском и турбонаддувом. Этот мотор мощностью 238 л. с. работает с высокоэффективной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,5 л на 100 км, а ускорение от 0 до 100 км/ч занимает 7,7 секунды. Цена обновленного Geely Monjaro остается прежней, начиная от 4 694 990 рублей, а при покупке в кредит или по программе Trade-in, минимальная стоимость составит 4 037 990 рублей.