Первые эскизы нового флагмана 19

KIA Motors публикует первые эскизные изображения нового поколения флагманского седана К900.

KIA К900 второго поколения получил сбалансированный дизайн, в котором, плавные линии сочетаются с проработанными элементами.

В своей работе дизайнеры KIA руководствовались концепцией «Притяжение престижа» (Gravity of Prestige). Новый рисунок фирменной решетки радиатора «Quadric pattern» («Квадратичный Узор»), состоящий из 176 «ячеек» в форме ограненных драгоценных камней, концептуально обращается к переменным формам концентрированной энергии и является центром притяжения внимания в облике К900.

Плавные линии, берущие свое начало на передней панели автомобиля, поднимаются через капот, проходят по всей длине кузова к задним крыльям и завершаются на корме седана.

Прогрессивный вид К900 формируют и фары головного света, выполненные в стиле «двойная комета» (Duplex comet), воплощающем идею траектории луча света. Хромированные элементы придают дополнительный объем плавным линиям кузова при взгляде на флагманский седан сбоку.

Хромированное обрамление боковых стекол формирует более структурированный, технологичный вид задних стоек крыши, плавно ниспадающих к поверхности багажника. Задние фонари и наконечники выхлопных труб также имеют хромовую отделку.

Новый К900 создан совместно коллективами головного дизайн-центра компании в корейском Намьянге и дизайн-студии KIA в Калифорнии, США.

Производство нового KIA K900 начнется в Корее, автомобиль выйдет на рынки ряда регионов во втором квартале 2018 года. Информация о сроках выхода российской версии флагманского седана будет объявлена позднее.