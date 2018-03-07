Первый в мире кроссовер на водородных топливных элементах 5

На Автосалоне в Женеве Hyundai Motor представляет ряд мировых премьер: новое поколение кроссовера Santa Fe, новый электромобиль Kona Electric и концепт-кар «Le Fil Rouge».

Дополнительный интерес в экспозиции Hyundai на Женевском автосалоне вызывает европейская премьера нового Hyundai NEXO, первого в мире кроссовера, сконструированного специально для работы на водородных топливных элементах.

Технология взаимодействия автомобилей с информационными сетями в сочетании с футуристичным дизайном концепт-кара «Le Fil Rouge» привлекает особый интерес к стенду Hyundai на Женевском Автосалоне 2018 года, притягивая к нему интересующихся как автомобилями, так и дизайном. Интерес вызывает и экспозиция Intelligent Personal Cockpit («Интеллектуальное персональное место водителя»), демонстрирующая взаимосвязь между искусственным интеллектом (ИИ) и интернетом вещей (IoT), а также возможности определения состояния стресса водителя.

«Демонстрируя наши инновационные, прорывные технологические решения, на Женевском Автосалоне Hyundai Motor дает целостное и разноплановое видение того, каким может быть будущее мобильности, – представляет экспозицию Вице-президент по маркетингу и продуктовой линейке Hyundai Motor Europe Кристоф Хофманн (Christoph Hofmann). – При помощи таких экспонатов, как кокпит Интернета вещей, концепт-кар «Le Fil Rouge» и четыре инновационные модели, дружественные к окружающей среде, мы демонстрируем серьезность своего отношения к экологически чистым транспортным средствам, подтверждая это на убедительном примере линейки автомобилей с такими характеристиками».

Три в одном: успешный симбиоз экологически чистого транспортного средства и кроссовера.

Абсолютно новая модель NEXO – первый кроссовер, созданный специально для использования силовой установки на топливных элементах. Он демонстрирует инновационные и амбициозные планы Hyundai в области автомобилей на альтернативных источниках энергии. Демонстрируя новый Kona Electric, Hyundai представляет первый в мире полностью электрический субкомпактный кроссовер. Он предлагает клиентам практические качества для повседневного использования и вполне может стать первым автомобилем в семье. Мощность силовой установки составляет 204 л. с., запас хода достигает 470 км – в сочетании с великолепным простором кузова, кроссовер KONA Electric в полной мере соответствует образу жизни современных клиентов-горожан.

Представляя первый в мире кроссовер на водородных топливных элементах NEXO, Hyundai выходит в лидеры в области использования этого источника электроэнергии, объединяя экологически чистые показатели и самые современные возможности автономного пилотирования с набором интеллектуальных высокотехнологичных систем помощи водителю. Универсальный и практичный автомобиль будущего от Hyundai сочетает наиболее современные технологии экологически чистых автомобилей и лучший в классе запас хода 800 км (в современном цикле испытаний NEDC) с практичностью кроссовера.

Автомобиль нового поколения на топливных элементах демонстрирует, как будет в принципе выглядеть управление автомобилем в будущем: он позволяет клиентам ознакомиться с инновационными функциями комфорта, в частности – системой беспилотной парковки, системой мониторинга слепых зон и возможностями автопилотирования.

Новое поколение Hyundai Santa Fe выделяется своим внушительным, мощным внешним видом и спортивными, стремительными линиями в дизайне. Переднюю часть автомобиля украшает увеличившаяся в размерах каскадная решетка радиатора – фирменная черта в облике Hyundai – сочетающаяся со светотехникой Composite Light. Четвертое поколение Hyundai Santa Fe предлагает новейшие системы активной безопасности и помощи водителю комплекса Hyundai SmartSense, этот кроссовер делает самые современные технологии доступными каждому покупателю.

На Женевском Международном Автосалоне 2018 Hyundai также сообщает о своих планах вывода на рынок нового поколения Santa Fe в версиях с гибридной силовой установкой и с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от внешнего источника.

Футуристический взгляд на мобильность: концепт-кар «Le Fil Rouge» и система IoT Cockpit.

Дизайн – основной критерий выбора клиентами автомобилей бренда Hyundai. И именно поэтому Hyundai непрерывно работает над поддержанием своего фирменного стиля и в будущем. Концептуальный автомобиль «Le Fil Rouge» («Красная нить») представляет новое направление дизайна, объединенное темой «Чувственной спортивности» (Sensuous Sportiness). Этой премьерой в Женеве Hyundai закладывает основы, которые повлияют на облик будущих серийных моделей, демонстрирует направление мысли в дизайне бренда. Решить свою задачу дизайнерам удалось благодаря достижению идеальной гармонии четырех составляющих дизайна: пропорций, архитектуры, стиля и технологии. Основываясь на данной концепции, Hyundai понизит барьеры, существующие в дизайне, между формой и функциональностью. Следующая задача – создать такое же эстетическое единение и среди будущих моделей серийной линейки бренда.

Чтобы более подробно представить взгляды Hyundai на будущее технологий взаимодействия автомобилей с информационными сетями, компания представляет систему Intelligent Personal Cockpit («Интеллектуальное персональное место водителя») – самое современное применение сразу множества прорывных технологий. К примеру – интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания голосовых команд. Такое рабочее место водителя предложит полный набор новых возможностей голосового управления. В частности – возможности связи автомобиля с домашними устройствами интернета вещей Car-to-Home IoT), расширяющие возможность управления водителем домашней бытовой техникой при помощи голосовых команд. Интегрируя бортовую технологию автомобиля в системы дома клиента – становится возможным управлять домашними бытовыми приборами при помощи голосовых команд, передавая их из автомобиля. Помимо этого, в возможности Intelligent Personal Cockpit входит и функция Hyundai Wellness Care, при помощи специальных датчиков определяющая уровень стресса, испытываемого водителем. Эти датчики расположены в водительском сиденье и на рулевом колесе. Если система определяет, что водитель находится в стрессовом состоянии, она включает воспроизведение успокаивающей, расслабляющей музыки и приглушает подсветку интерьера.

Страсть к футболу воплотили специальные серии GO!

Специальные серии моделей Hyundai i10, i20, i30 и Tucson, объединенные единым девизом GO!, также будут демонстрироваться на Женевском автосалоне. Каждая модель, новой специальной серии GO! будет представлена в эксклюзивном синем цвете кузова Champion Blue в честь Кубка мира по футболу FIFA, который состоится нынешним летом. Бренд Hyundai традиционно поддерживает Кубок мира, проводящийся на этот раз в России, выступая в качестве официального партнера.

Помимо эксклюзивного цвета, автомобили специальной серии GO! визуально отличаются от остальных за счет тонированных стекол, черной глянцевой отделки наружных зеркал и легкосплавных колесных дисков. Автомобили специальной серии GO! обеспечивают еще больший уровень удовлетворения клиентов, предлагая уникальные дизайнерские штрихи для максимальной индивидуализации.

Демонстрация будущих решений Hyundai в области мобильности.

На Женевском международном автосалоне 2018 года Hyundai Motor представляет решения в области мобильности, ориентированные на повышение качества жизни людей. Мировые премьеры нового Kona Electric, нового поколения Santa Fe, концептуальная модель «Le Fil Rouge», а также демонстрация нового NEXO и системы IoT Cockpit – демонстрируют возможности Hyundai ответить на самые разнообразные запросы клиентов и дают возможность заглянуть в будущее мобильности. Обновление линейки экологически чистых автомобилей позволяет Hyundai предложить самый широкий набор силовых агрегатов в этой области во всей мировой автомобильной индустрии. В те дни, когда выставка будет работать для широкой публики, Hyundai Motor также представит линейку моделей i30, включая i30 N, а также линейку моделей IONIQ.