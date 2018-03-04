“Я тебя сгною”. “Прокурор” угрожал расправой пешеходу

Видеозапись инцидента опубликовала «Фонтанка». Газета пишет, что автомобилист не сбавил скорость перед переходом и задел ногу молодого человека, собиравшегося переходить дорогу. После этого, как пишет lenta.ru, он остановил машину, увидел след от ноги на двери и рассвирепел. В ролике мужчина показывает пешеходу удостоверение и говорит, что он из прокуратуры Центрального района Петербурга.
«Тварь. Тварюга. Я тебя сгною, мне хватит одного дня тебя сгноить. Идиоты такие, с Украины приехали. Ты адекватен бить по машине?» — говорит водитель. Он уехал, не дождавшись полиции.
Как выяснила «Фонтанка», мужчину зовут Андрей Ольшанский, отношения к прокуратуре он не имеет. Мужчина угрожал журналисту издания проблемами в случае публикации материала.
C 2014 года www.amsrus.ru
Прав был Серебряков по поводу национальной идеи
Урод
А теперь и не ПРОКУРОР, как и аргентинская мука, как Путин – президент
Гнида
А по морде жирной лица въехать?👊🏻
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