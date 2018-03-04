“Я тебя сгною”. “Прокурор” угрожал расправой пешеходу
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Март 04 12:08 2018

В Санкт-Петербурге водитель Range Rover, представившийся прокурором, едва не сбил двух человек на пешеходном переходе, а затем начал угрожать им.

Видеозапись инцидента опубликовала «Фонтанка». Газета пишет, что автомобилист не сбавил скорость перед переходом и задел ногу молодого человека, собиравшегося переходить дорогу. После этого, как пишет lenta.ru, он остановил машину, увидел след от ноги на двери и рассвирепел. В ролике мужчина показывает пешеходу удостоверение и говорит, что он из прокуратуры Центрального района Петербурга.

«Тварь. Тварюга. Я тебя сгною, мне хватит одного дня тебя сгноить. Идиоты такие, с Украины приехали. Ты адекватен бить по машине?» — говорит водитель. Он уехал, не дождавшись полиции.

Как выяснила «Фонтанка», мужчину зовут Андрей Ольшанский, отношения к прокуратуре он не имеет. Мужчина угрожал журналисту издания проблемами в случае публикации материала.

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Range-RoverпрокурорСанкт-Петербург
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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5 комментариев

  1. Радик Галеев
    Март 04, 12:30 #1 Радик Галеев

    Прав был Серебряков по поводу национальной идеи

  2. Сергей Тен
    Март 04, 13:03 #2 Сергей Тен

    Урод

  3. Константин Ширяев
    Март 04, 15:46 #3 Константин Ширяев

    А теперь и не ПРОКУРОР, как и аргентинская мука, как Путин – президент

  4. Сергей Панов
    Март 04, 15:49 #4 Сергей Панов

    Гнида

  5. Roman Kotelnik
    Март 04, 17:19 #5 Roman Kotelnik

    А по морде жирной лица въехать?👊🏻

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