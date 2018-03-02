В России появился Lexus RX Black Royal 6

1 марта на территории РФ начали продажи новой специальной версии премиального кроссовера Lexus RX Black Royal.

Новая специальная версия подойдет тем, кто стремится к повышенной роскоши, ценит мастерство исполнения и предпочитает выделяться на дороге.

Все автомобили специальной версии отмечены эксклюзивным бейджем «Black Royal» на нижней части задних дверей. На Lexus RX Black Royal устанавливаются 20-дюймовые легкосплавные колесные диски черного цвета с шинами размерности 235/55R20. Специальную версию отличает не только безопасность и комфорт, но и эксклюзивные дизайнерские решения, выгодно подчеркивающие статус владельца – в черный цвет окрашены решетка радиатора, корпуса наружных зеркал заднего вида и, представленная только в этой версии, накладка на задний бампер.

Специальная версия Lexus RX Black Royal предлагается в двух вариантах – на базе комплектации Lexus RX 300 AWD Executive по цене 3 292 000 рублей и на базе Lexus RX 350 AWD Premium по цене 3 882 000 рублей.