КИА Моторс Россия и СНГ и Тотал Восток продлевают соглашение о сотрудничестве

КИА Моторс Россия и СНГ и Тотал Восток официально объявили о продлении сотрудничества.

Новое соглашение, которое вступит в силу 1 августа 2019 года, станет продолжением ранее действовавшего соглашения, а также важным шагом в развитии стратегического партнерства компаний.

Документ подписали управляющий директор КИА Моторс Россия и СНГ Александр Мигаль и генеральный директор Тотал Восток Фабьен Вуазен. На ближайшие 5 лет TOTAL сохранит статус партнера KIA на российском рынке как рекомендованного поставщика смазочных материалов для послепродажного обслуживания автомобилей марки.

«Продление соглашения о партнерстве между KIA и Total – это результат пяти лет успешного сотрудничества, на протяжении которых наши клиенты получали высококачественные смазочные материалы и надежный сервис. Компания Total является ключевым партнером KIA Motors на глобальном уровне и играет важную роль в реализации в России нашей глобальной стратегии в сфере послепродажного обслуживания», – комментирует Александр Мигаль, управляющий директор «КИА Моторс Россия и СНГ».

«Успешное международное сотрудничество Total и KIA ведется уже много лет, и мы рады поддерживать данный союз в России. В течение прошедших пяти лет мы проделали грандиозную работу на российском рынке, предоставляя KIA наши высококачественные смазочные материалы и надежный сервис, а также реализуя совместные маркетинговые кампании с официальными дилерами KIA. Продление соглашения о сотрудничестве между Total и KIA подчеркивает нашу взаимную уверенность в данном партнерстве», — комментирует генеральный директор Тотал Восток Фабьен Вуазен.

На глобальном уровне дилерская сеть KIA c 2011 года снабжается смазочными материалами Total, специально разработанными для улучшения работы двигателей автомобилей KIA, а также способствующими экономии топлива. С момента начала стратегического сотрудничества компаний в России в 2014 году в официальные дилерские центры KIA по всей России было поставлено более пяти миллионов литров моторного масла Total Quartz. На церемонии подписания соглашения компания Тотал Восток представила локализованный специализированный продукт для сети KIA, созданный в рамках долгосрочного сотрудничества и совместных исследований – синтетическое моторное масло Total Quartz 9000 Energy HKS 5W-30.