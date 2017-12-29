Российский завод Great Wall запустят в 2018 году
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Российский завод Great Wall запустят в 2018 году
Декабрь 29 17:01 2017

Great Wall Motor планирует провести первые пуско-наладочные работы на своем автозаводе в Тульской области в сентябре 2018 года.

Об этом сообщил генеральный директор компании-инвестора Чжан Цзюньсюе. По его словам, запуск производства запланирован на 2019 год.

«С открытием железнодорожной ветки компания начнет техническое оснащение строящегося производства. На сегодня здесь уже завершается строительство корпусов. Полностью завершено возведение корпусов цеха покраски и цеха сварки», – рассказал он.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, китайская автомобильная компания Great Wall Motor реализует в Узловском районе инвестпроект по строительству автомобильного завода полного цикла мощностью 150 тысяч автомобилей в год. Планируется создать до 2500 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составляет 500 млн долларов США.

Напомним, осенью 2015 года компания Great Wall Motor приступила к строительству собственного завода по производству автомобилей Haval в Тульской области. Инвестиционный проект реализует дочернее предприятие «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Завод общей площадью 2,16 млн кв.м, как пишет autostat, будет включать цех штамповки, сварки, сборки, окраски. Уровень локализации на начальном этапе составит 30%, а в течение 5 лет будет увеличен до 50%.

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  Article "tagged" as:
Great Wall Motorзаводпроизводство
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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