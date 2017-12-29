Экономичный Titan 26

В следующем году Nissan предложит североамериканским клиентам новую модификацию полноразмерного пикапа Titan, который будет оснащён более экономичным двигателем V6 от модели Nissan Frontier/Navara.

Об этом сообщает издание Wards Auto, ссылаясь на интервью с руководителем подразделения Nissan North America Майкла Бунса. В беседе с журналистами официальный представитель японского автогиганта отметил:

«Новый пикап Nissan Frontier уже в пути, и его двигатель V6 является более ориентированным для этого сегмента автомобилей. Однако такой двигатель получит и второй пикап — Nissan Titan, который собирают на том же заводе в Миссисипи».

В настоящее время полноразмерный пикап Nissan Titan доступен на рынке только с 5,6-литровым мотором V8, который выдаёт 390 лошадиных сил. Минимальная цена такого автомобиля в США — от 29 580 долларов (порядка 1 750 000 рублей).

В компании отметили, что сейчас многие потенциальные клиенты желают приобрести эту модель с более экономичным мотором V6. Однако характеристики нового силового агрегата пока не уточняются. Также представитель японского бренда отметил, что пикап Nissan Titan с двигателем V6 попытается навязать конкуренцию более популярным моделям Ford F-150 или Chevrolet Silverado.

Авторамблер .