Автобус въехал в остановку

Фото: Repvbblica (Twitter)
В свою очередь Москва 24 первоначальную информацио о погибших: “Сергей Собянин поручил разобраться с причиной аварии на Сходненской улице. Соответствующее сообщение мэр написал в Twitter. “Троим пострадавшим на остановке у метро “Сходненская” оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения”, – заявил Собянин.
Фото РИА Новости
pic.twitter.com/Cv5fnrnrtQ
— Репвбблика (@Repvbblica) December 29, 2017
pic.twitter.com/Cv5fnrnrtQ
— Репвбблика (@Repvbblica) December 29, 2017
Еще одна трагедия! Есть жертвы… #авария #дтп #сходненская #наезднаостановку #наезднапешехода
A post shared by @ irina_cat_ on Dec 28, 2017 at 11:08pm PST
Еще одна трагедия! Есть жертвы… #авария #дтп #сходненская #наезднаостановку #наезднапешехода
A post shared by @ irina_cat_ on Dec 28, 2017 at 11:08pm PST
Сходненская. Автобус буквально смял остановку. Сообщают о погибших pic.twitter.com/Lbn1hEy2Zs
— Крымское полусладкое (@justaaandreww) December 29, 2017
Сходненская. Автобус буквально смял остановку. Сообщают о погибших pic.twitter.com/Lbn1hEy2Zs
— Крымское полусладкое (@justaaandreww) December 29, 2017
Так, 25 декабря около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека. Пострадали еще 11 человек, девять из которых были госпитализированы.
После ДТП у метро Славянский бульвар представители мэрии Москвы заявляли, что техническое состояние всех автобусов проверено.
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