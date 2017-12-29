Автобус въехал в остановку
78

Автобус въехал в остановку
Декабрь 29 10:59 2017

В результате ДТП с рейсовым автобусом на северо-западе столицы пострадали три человека, никто не погиб.

Фото: Repvbblica (Twitter)

В свою очередь Москва 24 первоначальную информацио о погибших: “Сергей Собянин поручил разобраться с причиной аварии на Сходненской улице. Соответствующее сообщение мэр написал в Twitter. “Троим пострадавшим на остановке у метро “Сходненская” оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения”, – заявил Собянин.

Фото РИА Новости

Это уже второй за неделю случай с наездом автобуса на людей в Москве.

Так, 25 декабря около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека. Пострадали еще 11 человек, девять из которых были госпитализированы.

После ДТП у метро Славянский бульвар представители мэрии Москвы заявляли, что техническое состояние всех автобусов проверено.

На тему:
  Article "tagged" as:
АвтобусДТПМосгортрансостановка
  Категории:
ДТПНовостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

На стоянке в Химках

На стоянке в Химках 4

Для фиксации нарушений парковки начнут использовать искусственный интеллект «Яндекса»

Для фиксации нарушений парковки начнут использовать искусственный интеллект «Яндекса» 1

1,0-литровый двигатель вновь первый или 1:0 в пользу EcoBoost

1,0-литровый двигатель вновь первый или 1:0 в пользу EcoBoost 2

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.