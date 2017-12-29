Автобус въехал в остановку

В результате ДТП с рейсовым автобусом на северо-западе столицы пострадали три человека, никто не погиб.

В свою очередь Москва 24 первоначальную информацио о погибших : “Сергей Собянин поручил разобраться с причиной аварии на Сходненской улице. Соответствующее сообщение мэр написал в Twitter. “Троим пострадавшим на остановке у метро “Сходненская” оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения”, – заявил Собянин.

Это уже второй за неделю случай с наездом автобуса на людей в Москве.

Сходненская. Автобус буквально смял остановку. Сообщают о погибших pic.twitter.com/Lbn1hEy2Zs — Крымское полусладкое (@justaaandreww) December 29, 2017

Так, 25 декабря около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека. Пострадали еще 11 человек, девять из которых были госпитализированы.

После ДТП у метро Славянский бульвар представители мэрии Москвы заявляли, что техническое состояние всех автобусов проверено.