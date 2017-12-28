Обновлённый Hyundai i20 засветился на видео
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Декабрь 28 20:04 2017

В Сети опубликовано видео обновленной версии хэтчбека Hyundai i20, снятое в Индии.

Официальная презентация автомобиля пройдет в феврале следующего года в рамках выставки индийского автопрома Auto Expo. После обновления модель обзавелась новой радиаторной решеткой, фары и задние фонари прошли модернизацию. Ниже противотуманок разместились светодиодные полоски ДХО, а задний номер переместился на дверь багажника. Рестайлинг практически не затронул салон автомобиля – там появилась новая мультимедийная система, а на дефлекторе обдува – хромированная окантовка.

По мнению экспертов, технические характеристики у автомобиля окажутся прежними. Под капотом Hyundai i20, как пишет OaNews, разработчики разместили бензиновые двигатели объемом 1,2 и 1,4 литра мощностью 83 и 100 лошадиных сил соответственно. Также есть вариант с 1,4-литровым дизельным мотором мощностью 90 лошадиных сил. Трансмиссия представлена механической или автоматической коробками переключения скоростей.

Специалисты отмечают, что данный автомобиль появится не только на индийском, но и на европейском рынке. Время дебюта версии для Старого света не сообщается.

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Hyundaii20
  Категории:
Новости
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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