Обновлённый Hyundai i20 засветился на видео 21

В Сети опубликовано видео обновленной версии хэтчбека Hyundai i20, снятое в Индии.

Официальная презентация автомобиля пройдет в феврале следующего года в рамках выставки индийского автопрома Auto Expo. После обновления модель обзавелась новой радиаторной решеткой, фары и задние фонари прошли модернизацию. Ниже противотуманок разместились светодиодные полоски ДХО, а задний номер переместился на дверь багажника. Рестайлинг практически не затронул салон автомобиля – там появилась новая мультимедийная система, а на дефлекторе обдува – хромированная окантовка.

По мнению экспертов, технические характеристики у автомобиля окажутся прежними. Под капотом Hyundai i20, как пишет OaNews , разработчики разместили бензиновые двигатели объемом 1,2 и 1,4 литра мощностью 83 и 100 лошадиных сил соответственно. Также есть вариант с 1,4-литровым дизельным мотором мощностью 90 лошадиных сил. Трансмиссия представлена механической или автоматической коробками переключения скоростей.

Специалисты отмечают, что данный автомобиль появится не только на индийском, но и на европейском рынке. Время дебюта версии для Старого света не сообщается.