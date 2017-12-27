В Петербурге СК возбудил дело по факту нападения с ножом на водителя детского автобуса.

Об этом во вторник сообщили в Следственном комитете России. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Покушение на убийство», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.
Полиция устанавливает местонахождение водителя Range Rover, который ранил ножом водителя автобуса, сообщил ранее представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным следствия, 44-летний уроженец Азербайджана Ализаде Мустафаев напал на водителя детского автобуса на Октябрьской набережной. Он, как сообщают Известия, нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько раз ударила водителя тяжелым предметом. Имя женщины пока не установлено, пишет «Ридус».
Затем нападавшие скрылись с места происшествия на своем автомобиле.
Водителя автобуса госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в реанимации. Правоохранительные органы ведут розыск нападавшего.
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