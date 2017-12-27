Оставить нельзя кататься 56

До долгожданных праздников осталось меньше недели, многие планируют уехать из города до самого конца официальных выходных. Кто-то на дачу, а кто-то – в далекие края, оставляя железного коня дома.

Автолюбители задаются вопросом – где лучше поставить машину, как подготовить ее к долгому простою?

Чтобы помочь российским водителям, эксперты Ford подготовили несколько предновогодних советов, которые помогут защитить автомобиль, когда вы в отъезде.

Где и как ставить

Чтобы со спокойной душой оставить машину во дворе, к выбору места придется подойти ответственно. Соблюдайте правила парковки, чтобы ваш автомобиль не увез эвакуатор, не оставляйте машину на поворотах, где вас могут задеть другие водители. Держитесь подальше от деревьев (кто знает, вдруг случится ледяной дождь или сильный ветер), а также скоплений птиц.

Идеально поставить машину под навесом, чтобы избежать осадков и лишней грязи. Не запирайте на парковке других участников движения и старайтесь выбрать место, где никто не сможет заблокировать вас. Старайтесь выбрать «проходное» место, так как одиноко стоящая машина может привлечь нежелательное внимание угонщиков или охотников за запчастями.

Если же вы хотите оставить авто на платной парковке, убедитесь, что территория действительно круглосуточно охраняется, а видеонаблюдение ведется. Другие удобные варианты – паркинг в аэропортах, который будет актуален для тех, кто улетает на праздники, и в автосалонах. Некоторые дилерские центры предлагают платную услугу хранения машин.

Подготовительная работа

Перед тем, как оставить машину и уехать надолго, проверьте, чтобы в салоне не осталось сумок, мобильных телефонов, ключей, кошельков и прочих ценных предметов. Лучше лишний раз вернуться и все проверить, чем потом менять стекло и искать преступников.

Перед длительной стоянкой заправьте автомобиль полностью, чтобы избежать коррозии в топливном баке. Под слоем городской грязи быстро начинает корродировать и кузовной металл, поэтому перед отпуском стоить заехать на мойку. Не поскупитесь на уборку в салоне: крошки, кусочки еды могут стать причиной не только неприятного запаха, но и появления грибка и плесени.

Если планируете оставлять машину на месяц и более, нужно позаботиться об аккумуляторе. Для новых аккумуляторов достаточно снять клеммы, а давно использующийся стоит вытащить и хранить отдельно в прохладном (4-15 градусов выше нуля), но защищенном от заморозков месте.

Оставляя машину под чехлом, убедитесь, что все прилегающие поверхности сухие – во избежание примерзания.

Новый год дома

А для тех, кто решил никуда не уезжать, есть сразу две отличные новости. Во-первых, в новогодние праздники обычно платная парковка становится бесплатной для всех. Во-вторых, машин на дорогах в каникулы гораздо меньше, чем обычно – вы сможете вдоволь покататься по ярким новогодним улицам и на какое-то время забыть о многочасовых пробках в любимом городе. Это отличный шанс посетить места, куда в обычные дни вы просто не успеваете добраться.

Однако помните о том, что в праздники центральные улицы часто закрывают для автомобилей, превращая в пешеходные зоны. В Москве, к примеру, часть центра в новогодние праздники будет перекрыта. Например, улицы Тверская, Моховая и Охотный ряд в Москве в этом году станут пешеходными с 29 декабря по 4 января. А бесплатные парковки в столице доступны на протяжении всех каникул – с 31 декабря по 8 января включительно.

В этом году погода в центральной части России совсем не новогодняя, однако мы не теряем надежды и ждем прихода настоящей русской зимы к началу январских праздников. К примеру, в прошлом году погода разгулялась именно в начале января – температура достигала отметки в минус 20 градусов!

Кстати, владельцы выпускаемых в России Ford Explorer, Ford Kuga и Ford Mondeo могут не переживать о том, что им придется ждать, пока прогреется авто, стоя на морозе – на автомобилях установлена интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start которая позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.