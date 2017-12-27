Глава корпораций Tesla и Space X сообщил, что в 2019 году готовит сразу два электромобиля. В своём “твиттере” Маск рассказал, что выпустит кроссовер и пикап.

По словам Илона Маска, его компания представит пикап на электротяге сразу после очередного электромобиля. Судя по рендерам, он будет внешне похож на электрофуру Tesla Semi, но отличаться размерами. Ранее на совете директоров Маск сообщил, что его компания выпустит массовый кроссовер Model Y в 2019 году.

Need an electric Pick up truck please. — Vancouver Seed Bank (@VanSeedBank) December 26, 2017

Model Y будет располагаться между Model S и Model X. Также предприниматель рассказал, что компания пересмотрит процесс производства, чтобы ускорить выход электромобилей. Ранее в этом году у Tesla были проблемы на заводах и компания не успевала удовлетворить спрос потребителей.

Последняя разработка компании Маска, электротягач Tesla Semi, была презентована в ноябре. Производство фуры на электротяге начнётся в 2019 году, однако уже несколько компаний, в том числе Pepsi Co, оформили предзаказ на новинку.

Life .