Он будет внешне похож на электрофуру…
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Он будет внешне похож на электрофуру…
Декабрь 27 12:04 2017

Создатель электрокаров Tesla надеется, что его компания не будет испытывать проблем на производстве и победит дефицит.

Глава корпораций Tesla и Space X сообщил, что в 2019 году готовит сразу два электромобиля. В своём “твиттере” Маск рассказал, что выпустит кроссовер и пикап.

По словам Илона Маска, его компания представит пикап на электротяге сразу после очередного электромобиля. Судя по рендерам, он будет внешне похож на электрофуру Tesla Semi, но отличаться размерами. Ранее на совете директоров Маск сообщил, что его компания выпустит массовый кроссовер Model Y в 2019 году.

Model Y будет располагаться между Model S и Model X. Также предприниматель рассказал, что компания пересмотрит процесс производства, чтобы ускорить выход электромобилей. Ранее в этом году у Tesla были проблемы на заводах и компания не успевала удовлетворить спрос потребителей.

Последняя разработка компании Маска, электротягач Tesla Semi, была презентована в ноябре. Производство фуры на электротяге начнётся в 2019 году, однако уже несколько компаний, в том числе Pepsi Co, оформили предзаказ на новинку.

Life.

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TeslaИлон МаскПикап
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Князь Червяков
    Декабрь 27, 17:02 #1 Князь Червяков

    Илон Маск в своих речах порой напоминает Остапа Бендера, выступающего перед любителями шахмат в Нью-Васюках. Интересно, когда этот пузырь с машинками на батарейках схлопнется?)

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