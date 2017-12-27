Lamborghini создал коллекцию аксессуаров для владельцев Urus 8

Collezione Automobili Lamborghini представляет серию коллабораций с Enzo Bonafè, Hettabretz и Tecknomonster в честь запуска нового супер-SUV Lamborghini Urus.

Совместно с Enzo Bonafè были созданы две пары мягких удобных мокасин, доступных в трех цветах. Hettabretz, итальянский модный Дом, cпециализирующийся на производстве верхней одежды из кожи, воплотил неповторимый дух нового супер-SUV в дизайне элегантной замшевой куртки (всего 30 экземпляров). Для этой модели доступны несколько вариантов кастомизации.

Производитель багажа из углеволокна Tecknomonster разработал два дорожных комплекта. Каждый из них состоит из 4 чемоданов, которые по форме и размерам идеально сочетаются с габаритами багажного отделения Urus.

Коллаборации с брендами-партнерами представлены в эксклюзивном пространстве Collezione Ad Personam в штаб-квартире Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе. В интерьере шоурума использована мебель Riva 1920. Для клиентов доступна услуга персонализации каждой модели из коллабораций по собственному вкусу и желанию (услуга предоставляется по предварительному бронированию).