В Аничковом дворце 18

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выступил спонсором ежегодной детской благотворительной елки, состоявшейся в Санкт-Петербурге, в главном городском дворце – городском Дворце творчества юных, известном как Аничков дворец.

В этом году на благотворительную елку в Аничковом дворце были приглашены дети военнослужащих Западного военного округа, находящихся в длительных служебных командировках, а также дети из социально незащищённых слоёв населения (воспитанники военных училищ, подопечные Российского детского фонда). Более 500 юных гостей посетили новогоднее представление, приняли участие в конкурсах и, конечно же, встретились с Дедом Морозом, который принес детям долгожданные подарки.

Концертная программа в рамках благотворительной елки стала первым мероприятием, проведенным на сцене отремонтированного к 80-летию Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных театрально-концертного зала «Карнавал». Средства «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» были также направлены на обновление оснащения зала.

Директор по внешним связям компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Виктор Васильев поздравил всех участников елки с наступающим новым годом и отметил: «Российский завод компании Hyundai Motor рад оказывать помощь в проведении благотворительной новогодней елки, которая уже стала доброй новогодней традицией для города.

Помощь детям – это одно из ключевых направлений социальной политики компании. А улыбки счастливых детей, которые сегодня заполнили концертный зал Дворца, не дают усомниться в том, что это самое верное направление».

Автомобильный завод Hyundai уже в 5 раз поддерживает проведение детской благотворительной новогодней елки в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных. Социальные инициативы завода реализуются в рамках глобальной благотворительной акций компании Hyundai Motor, проходящей по всему миру под девизом «Изменим мир вместе».