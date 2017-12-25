Заправил кока-колой и поехал…

Ролик опубликован на видеохостинге YouTube, на канале TechRex. Американец добавил в топливный бак, в котором оставался бензин, газированный напиток. Баварский автомобиль завелся и проехал две минуты. Потом на табло высветилось сообщение о проблеме с мотором и BMW заглох.
С тех пор завести автомобиль у блогера не получается. Специалисты автосервиса, как сообщает oane.ws, продиагностировав автомобиль, сказали, что промывка топливной системы и замена насоса с фильтрами обойдется ему в 1500 долларов. Ремонт оказался дороже, чем стоимость старой иномарки.
C 2014 года www.amsrus.ru
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