Заправил кока-колой и поехал… 149

В США блогер заправил старый BMW 3-Series кока-колой, завел его и проехал несколько метров.

Ролик опубликован на видеохостинге YouTube, на канале TechRex. Американец добавил в топливный бак, в котором оставался бензин, газированный напиток. Баварский автомобиль завелся и проехал две минуты. Потом на табло высветилось сообщение о проблеме с мотором и BMW заглох.

С тех пор завести автомобиль у блогера не получается. Специалисты автосервиса, как сообщает oane.ws , продиагностировав автомобиль, сказали, что промывка топливной системы и замена насоса с фильтрами обойдется ему в 1500 долларов. Ремонт оказался дороже, чем стоимость старой иномарки.