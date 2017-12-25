Заправил кока-колой и поехал…
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Декабрь 25 12:04 2017

В США блогер заправил старый BMW 3-Series кока-колой, завел его и проехал несколько метров.

Ролик опубликован на видеохостинге YouTube, на канале TechRex. Американец добавил в топливный бак, в котором оставался бензин, газированный напиток. Баварский автомобиль завелся и проехал две минуты. Потом на табло высветилось сообщение о проблеме с мотором и BMW заглох.

С тех пор завести автомобиль у блогера не получается. Специалисты автосервиса, как сообщает oane.ws,  продиагностировав автомобиль, сказали, что промывка топливной системы и замена насоса с фильтрами обойдется ему в 1500 долларов. Ремонт оказался дороже, чем стоимость старой иномарки.

На тему:
  Article "tagged" as:
3-seriesBMW
  Категории:
Автожесть
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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