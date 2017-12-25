BMW Group Россия повышает цены на все модели
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BMW Group Россия повышает цены на все модели
Декабрь 25 14:02 2017

BMW Group Россия повышает цены на все модели

Компания BMW Group Россия повышает рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд марки BMW. Об этом решении сообщил Генеральный директор BMW Group Россия Максимилиан Келльнер в рамках открытия нового дилерского центра BMW и BMW Motorrad «АВИЛОН Белая дача».

Новые изменения вступят в силу 1 января 2018 года. Стоимость автомобилей увеличена в среднем на 2,5%.

Базовые рекомендованные розничные цены на новые автомобили BMW указаны в таблице ниже. Данные цены будут актуальны с 1 января 2018 года.

Модель Цена, руб
BMW 1 серии от 1 550 000
BMW 2 серии от 1 840 000
BMW 2 серии Active Tourer от 1 710 000
BMW М2 от 3 590 000
BMW 3 серии от 1 890 000
BMW 3 серии Гран Туризмо от 2 440 000
BMW 4 серии от 2 560 000
BMW 4 серии Кабриолет от 2 930 000
BMW 4 серии Гран Купе от 2 480 000
BMW М4 от 4 680 000
BMW 5 серии от 2 820 000
BMW M5 от 6 700 000
BMW 6 серии GT от 3 560 000
BMW 7 серии от 4 690 000
BMW X1 от 1 930 000
BMW X2 от 2 250 000
BMW X3 от 2 950 000
BMW X4 от 3 140 000
BMW X5 от 4 000 000
BMW X6 от 4 890 000
BMW X5 М от 7 330 000
BMW X6 М от 7 730 000

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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