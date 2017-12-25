BMW Group Россия повышает цены на все модели 37

BMW Group Россия повышает цены на все модели

Компания BMW Group Россия повышает рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд марки BMW. Об этом решении сообщил Генеральный директор BMW Group Россия Максимилиан Келльнер в рамках открытия нового дилерского центра BMW и BMW Motorrad «АВИЛОН Белая дача».

Новые изменения вступят в силу 1 января 2018 года. Стоимость автомобилей увеличена в среднем на 2,5%.

Базовые рекомендованные розничные цены на новые автомобили BMW указаны в таблице ниже. Данные цены будут актуальны с 1 января 2018 года.