Toyota откажется от бензиновых и дизельных двигателей к 2025 году 33

Toyota объявила, что к 2025 году все модели автомобилей Toyota и Lexus, будут электрическими, гибридными или же моделями с двигателями внутреннего сгорания, для которых будет доступна электрическая модификация.

Также компания собирается выпустить к 2020 году более десяти чисто электрических моделей, сообщает Financial Times. В последние годы о планах по полному отказу от автомобилей с ДВС объявили некоторые страны (Китай, Великобританияи Германия), а также крупные автопроизводители: Volvo, Jaguar Land Rover и BAIC Group.

Теперь о переводе своих автомобилей на электродвигатели объявил один из крупнейших автопроизводителей — Toyota Motor Corporation. Компания заявила, что к 2025 году все ее модели будут либо полностью гибридными или электрическими, либо в базовой версии будут оснащаться двигателем внутреннего сгорания, но, как сообщает N+1 , при этом также будут доступны и в модификациях с электродвигателем в качестве основной силовой установки. Также компания собирается к 2020 году выпустить более десяти электромобилей под марками Toyota и Lexus.

Для реализации этих планов компания собирается вложить в производство аккумуляторов около 13,3 миллиарда долларов до 2030 года. Toyota рассчитывает, что к концу следующего десятилетия она будет получать более половины прибыли именно от продажи автомобилей с электродвигателями.

В начале 2017 года исследователи из Великобритании провели опрос среди автовладельцев и выяснили, что главная причина, отталкивающая людей от покупки электромобилей и гибридов — дорогая страховка. Они объяснили это тем, что ремонт таких автомобилей обходится дороже, чем обычных, в том числе из-за небольшого количества специализированных сервисов.