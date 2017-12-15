Pajero Sport вернулся в Калугу 31 Исао Тагучи, Анатолий Артамонов, Тецуя Катори_Запуск производства Pajero Sport на заводе ПСМА

ММС Рус объявляет о возвращении производства одной из самых популярных моделей в своей линейке – Pajero Sport – на завод в Калуге.

Как и было заявлено в сентябре на пресс-конференции с участием Главного исполнительного директора ММС – Осаму Масуко – компания возобновила производство своей флагманской модели до конца года, что позволит еще больше укрепить позиции Mitsubishi Motors на локальном рынке и полноценно участвовать компании в восстановлении российской экономики.

Дизельная версия Mitsubishi Pajero Sport, производимая на заводе в Калуге, будет доступна в четырех комплектациях:

Invite 6MT

Intense 8AT

Instyle 8AT

Ultimate 8AT

Таким образом, локализованный Pajero Sport сохранит все комплектации и технические характеристики. Более того в комплектацию Invite 6MT будут добавлены датчики контроля давления в шинах TMPS и система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа KOS.

«ММС Рус» воодушевлена возрождением российского автомобильного рынка, и мы амбициозны в своих планах на будущее. За текущий год компания уже значительно увеличила показатели продаж. Возобновление локального производства Pajero Sport и его новое ценовое позиционирование вместе с продленной до 5 лет гарантией делает Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем уникальным предложением в своем сегменте для российских потребителей», – заявил Наоя Накамура, Президент и Главный исполнительный директор компании ММС Рус.

Завод в Калуге, общей площадью 125 000 м2, способен производить 125 000 автомобилей в год. Начиная с декабря 2017 года завод выпускает две самые продаваемые модели марки – Mitsubishi Outlander и Pajero Sport с дизельным двигателем. Для поддержания роста локального производства в начале следующего года на заводе будут созданы 440 рабочих мест и введены две рабочие смены.