Pajero Sport вернулся в Калугу

Исао Тагучи, Анатолий Артамонов, Тецуя Катори_Запуск производства Pajero Sport на заводе ПСМА
Как и было заявлено в сентябре на пресс-конференции с участием Главного исполнительного директора ММС – Осаму Масуко – компания возобновила производство своей флагманской модели до конца года, что позволит еще больше укрепить позиции Mitsubishi Motors на локальном рынке и полноценно участвовать компании в восстановлении российской экономики.
Дизельная версия Mitsubishi Pajero Sport, производимая на заводе в Калуге, будет доступна в четырех комплектациях:
Исао Тагучи и Тецуя Катори “Запуск производства Pajero Sport на заводе ПСМА”
Таким образом, локализованный Pajero Sport сохранит все комплектации и технические характеристики. Более того в комплектацию Invite 6MT будут добавлены датчики контроля давления в шинах TMPS и система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа KOS.
«ММС Рус» воодушевлена возрождением российского автомобильного рынка, и мы амбициозны в своих планах на будущее. За текущий год компания уже значительно увеличила показатели продаж. Возобновление локального производства Pajero Sport и его новое ценовое позиционирование вместе с продленной до 5 лет гарантией делает Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем уникальным предложением в своем сегменте для российских потребителей», – заявил Наоя Накамура, Президент и Главный исполнительный директор компании ММС Рус.
Завод в Калуге, общей площадью 125 000 м2, способен производить 125 000 автомобилей в год. Начиная с декабря 2017 года завод выпускает две самые продаваемые модели марки – Mitsubishi Outlander и Pajero Sport с дизельным двигателем. Для поддержания роста локального производства в начале следующего года на заводе будут созданы 440 рабочих мест и введены две рабочие смены.
C 2014 года www.amsrus.ru
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