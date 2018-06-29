Audi выпустит конкурента Range Rover 6

Немецкая компания может разработать новый флагманский кроссовер Q9, который встанет на ступеньку выше модели Q8

Компания Audi может разработать новый роскошный флагманский кроссовер, который будет конкурировать со «старшей» моделью марки Range Rover — сообщает Autonews .

По словам специалиста, у руководства компании есть «много-много» идей начет подобного автомобиля. По предварительным данным, новинка получит название Q9. Подобный автомобиль сможет побороться за покупателей с Range Rover, тогда как недавно представленный кроссовер Q8 — прямой конкурент Range Rover Sport. Предполагается, что Audi Q9 построят на том же шасси, что и модель Q8, которая, в свою очередь, делит агрегаты с Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.

Что касается Audi Q8, то кроссовер был представлен в начале июня на специальном мероприятии в китайском Шэньчжэне. Новинка получила систему полного привода, которая в обычных условиях распределяет тягу в пропорции 40:60 в пользу задней оси, а также полноуправляемое шасси.