Audi выпустит конкурента Range Rover

Компания Audi может разработать новый роскошный флагманский кроссовер, который будет конкурировать со «старшей» моделью марки Range Rover — сообщает Autonews.
По словам специалиста, у руководства компании есть «много-много» идей начет подобного автомобиля. По предварительным данным, новинка получит название Q9. Подобный автомобиль сможет побороться за покупателей с Range Rover, тогда как недавно представленный кроссовер Q8 — прямой конкурент Range Rover Sport. Предполагается, что Audi Q9 построят на том же шасси, что и модель Q8, которая, в свою очередь, делит агрегаты с Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.
Что касается Audi Q8, то кроссовер был представлен в начале июня на специальном мероприятии в китайском Шэньчжэне. Новинка получила систему полного привода, которая в обычных условиях распределяет тягу в пропорции 40:60 в пользу задней оси, а также полноуправляемое шасси.
C 2014 года www.amsrus.ru
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