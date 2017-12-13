Рассекречен дизайн нового Changan CS75

Всего лишь несколько часов назад, на страницах китайских автомобильных изданий оказались так называемые «шпионские» фотографии обновлённого компактного кроссовера Changan CS75. Напомним нашим читателям о том, что ранее представители компании Changan говорили о том, что данная модель возможно в скором времени может появится и в России. Скорее всего, официальная презентация обновлённого кроссовера Changan CS75 будет проходить уже в 2018-ом.
Глядя на опубликованные снимки тестового образца новой версии китайского кроссовера, можно заметить, что дизайнеры автомобильного бренда видимо решили не особо останавливаться на внешнем виде своей модели – если сравнивать с предыдущей модификацией кросса, у нового Changan CS75 поменялась разве что структура задних фонарей, а также немного изменён задний бампер. Кроме того, у колёсных дисков появился новый дизайн.
Китайским журналистам также удалось запечатлеть и салон обновлённого Changan CS75 – в сравнении с экстерьером кроссовера, «салонные» изменения выглядят более существенно. У автомобиля появилась другая передняя панель, также было решено изменить внешний вид центральной консоли – пожалуй, отдельно стоит отметить информационно-развлекательную систему, экран которой получился «парящим». Изменились и дефлекторы климатической системы.
На данный момент нет официальных данных и о том, какие двигатели может получить обновлённый китайский кроссовер. Из сообщений инсайдеров, как пишет carsweek, известно, что скорее всего, покупателям будет предложены всё те же моторы. Речь идёт о бензиновых турбодвигателях объёмом 1,5 и 1,8 литров, максимальной мощностью 170 и 177 «лошадок» соответственно. Эти двигатели будут работать с 6-ступенчатой «механикой»/«автоматом», для новинки будет доступен привод либо на переднюю ось, либо сразу на обе.
C 2014 года www.amsrus.ru
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