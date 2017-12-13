Рассекречен дизайн нового Changan CS75 11

Новая версия компактного кроссовера Changan CS75 попалась журналистам почти без камуфляжа.

Всего лишь несколько часов назад, на страницах китайских автомобильных изданий оказались так называемые «шпионские» фотографии обновлённого компактного кроссовера Changan CS75. Напомним нашим читателям о том, что ранее представители компании Changan говорили о том, что данная модель возможно в скором времени может появится и в России. Скорее всего, официальная презентация обновлённого кроссовера Changan CS75 будет проходить уже в 2018-ом.

Глядя на опубликованные снимки тестового образца новой версии китайского кроссовера, можно заметить, что дизайнеры автомобильного бренда видимо решили не особо останавливаться на внешнем виде своей модели – если сравнивать с предыдущей модификацией кросса, у нового Changan CS75 поменялась разве что структура задних фонарей, а также немного изменён задний бампер. Кроме того, у колёсных дисков появился новый дизайн.

Китайским журналистам также удалось запечатлеть и салон обновлённого Changan CS75 – в сравнении с экстерьером кроссовера, «салонные» изменения выглядят более существенно. У автомобиля появилась другая передняя панель, также было решено изменить внешний вид центральной консоли – пожалуй, отдельно стоит отметить информационно-развлекательную систему, экран которой получился «парящим». Изменились и дефлекторы климатической системы.

На данный момент нет официальных данных и о том, какие двигатели может получить обновлённый китайский кроссовер. Из сообщений инсайдеров, как пишет carsweek , известно, что скорее всего, покупателям будет предложены всё те же моторы. Речь идёт о бензиновых турбодвигателях объёмом 1,5 и 1,8 литров, максимальной мощностью 170 и 177 «лошадок» соответственно. Эти двигатели будут работать с 6-ступенчатой «механикой»/«автоматом», для новинки будет доступен привод либо на переднюю ось, либо сразу на обе.