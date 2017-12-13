Новый Chevrolet Corvette Z06 — самый мощный в истории марки 10

На всеобщее обозрение в Москве представлена новая модель Corvette ZO6.

За все время существования марки Chevrolet Corvette в России новый концепт-кар считается самым мощным по всем характеристикам.

Изюминка последней модели заключена в семиступенчатой механической коробке передач, позволяющей развить стартовую скорость до 100 км/ч за 3 секунды. Максимальная мощность двигателя в 659 лошадиных сил достигается за счет удобного механизированного нагнетателя, объем которого составляет 1,7 литра.

Помимо всего, в автомобиле установлена керамическая система торможения нового поколения Brembo, рама из алюминия, карбоновый кузов и периметрическая система бортовой записи видео- и телеметрии. По словам представителей отдела разработок, как пишет actualnews , Chevrolet Corvette ZO6 отвечает всем требованиям современных электронных систем оснащения автомобилей.