Новый Chevrolet Corvette Z06 — самый мощный в истории марки
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Новый Chevrolet Corvette Z06 — самый мощный в истории марки
Декабрь 13 15:03 2017

На всеобщее обозрение в Москве представлена новая модель Corvette ZO6.

За все время существования марки Chevrolet Corvette в России новый концепт-кар считается самым мощным по всем характеристикам.

Изюминка последней модели заключена в семиступенчатой механической коробке передач, позволяющей развить стартовую скорость до 100 км/ч за 3 секунды. Максимальная мощность двигателя в 659 лошадиных сил достигается за счет удобного механизированного нагнетателя, объем которого составляет 1,7 литра.

Помимо всего, в автомобиле установлена керамическая система торможения нового поколения Brembo, рама из алюминия, карбоновый кузов и периметрическая система бортовой записи видео- и телеметрии. По словам представителей отдела разработок, как пишет actualnews, Chevrolet Corvette ZO6 отвечает всем требованиям современных электронных систем оснащения автомобилей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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