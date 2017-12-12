Представлен новый MINI SUV Countryman 8

Бренд MINI анонсировал выход новой кросс-версии своей модели, основанной на базе Countryman.

MINI SUV Countryman новой версии может появиться уже в 2021 году, при этом будущая модель будет построена на базе совершенно новой платформы, что учитывая планы по электрификации автомобилей предполагает использование полностью электрической силовой установки.

Кроме этого, со слов представителей компании MINI, представленная новинка и другие модели не получат габариты крупнее текущей версии Countryman, поэтому компания никогда не выпустит семиместную версию кроссовера. По мнению экспертов MINI, сегодняшние габариты автомобилей компании — это идеальные размеры, передающие дух компании.

На данный момент идет активная работа над новой платформы, предполагающей электрификацию автомобиля построенного на ее базе. Также данная платформа позволит создавать компактные внедорожники. Стоит отметить, что, как сообщает carsweek , компания MINI на данный момент располагает двумя платформами UKL1 и UKL2.

При этом ближайшие электрокары компании будут построены на базе модифицированной платформы UKL1, однако отмечается, что новая платформа будет разработана с нуля. К сожалению пока нет никакой информации о технических характеристиках будущего кроссовера. Однако можно предположить, что его длина будет немногим длиннее 4-х метров.