Mercedes с новой развлекательной системой на CES-2018
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Mercedes с новой развлекательной системой на CES-2018
Декабрь 12 19:07 2017

Mercedes дебютирует с новой информационно-развлекательной системой для компактных автомобилей на выставке CES.

От A-класса до Mercedes-Maybach S-Class модели будут оснащены развлекательной системой Comand. Премьера новой развлекательной системы состоится 9 января в Лас-Вегасе во время CES 2018 года.

развлекательная система Comand

Mercedes-Benz A-Class interior.

Новая установка описывается как «интуитивная операционная система», основанная на искусственном интеллекте.

Дебют Mercedes-Benz A-Class должен состояться в следующем году с установкой MBUX и будет использоваться в качестве стандартного оборудования с семидюймовым дисплеем. Модели Upper-spec смогут похвастаться 10,25-дюймовым экраном с  использованием технологии склеивания стекла.

После запуска A-Class другие компактные автомобили Mercedes, также получат информационно-развлекательную систему. К ним относятся: микроавтобус B-Class, CLA, CLA Shooting Brake и GLA, A-Class Sedan.

На выставке CES Mercedes представит концепцию Concept EQA, гиперкар Project One и концепцию Smart Vision EQ ForTwo. Модлеи были первоначально представлены на автосалоне во Франкфурте несколько месяцев назад.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Давид Кох
    Декабрь 12, 20:17 #1 Давид Кох

    Ну-да, фошизцкому мерсу только ещё и неоновые свистоперделки )) И так мерсы по частникам обслуживаются из-за геморроя и конских ценников, а сейчас ещё один костыль в робо-IQ

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