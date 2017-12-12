Главный фаворит команды Williams-2018 — гонщик из России 18

Сироткин стал главным кандидатом на место в Williams.

Россиянин Сергей Сироткин стал главным фаворитом в борьбе за место в основном составе команды Williams в 2018 году. С высокой долей вероятности соответствующее соглашение будет подписано до конца недели.

Согласно информации из источников, близко знакомых с ситуацией в команде, Сироткин в настоящий момент является первым кандидатом на место напарника Лэнса Стролла в 2018 году.

Считалось, что приоритетным для коллектива является вариант с Робертом Кубицей, однако после тестов в Абу-Даби Williams в итоге приняла решение от него отказаться. Он уже выбыл из числа претендентов на место в команде.

Сироткин смог проявить себя на тестах, что значительно повысило его шансы на заключение контракта. Руководство команды и менеджмент российского гонщика уже провели переговоры. Ожидается, что соглашение может быть подписано в ближайшие дни, после чего команда подтвердит состав на 2018 год официально.

Для Сироткина предстоящий сезон станет дебютным в Формуле 1. На протяжении двух последних лет он был тест-пилотом команды Renault, однако в ее основной состав ему перейти не удалось.

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