Прохожий с ракетницей повредил несколько машин 17

В центре Мурманска произошел хлопок, в результате которого пострадали два автомобиля.

Об этом сообщил РБК источник в экстренных службах региона. «В 9:03 поступила информация от жителя квартиры по адресу: улица Полярные Зори, дом 3 о хлопке», — сказал источник. Выяснилось, что двое неустановленных мужчин «проходили мимо, один из них выстрелил из ракетницы, которая, предположительно, была неисправна». «Мужчина успел отбросить ее (ракетницу) в сторону, после чего произошел хлопок», — рассказал собеседник РБК.

По его словам, к месту пожара выезжали спасатели для тушения возгорания. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. «Повреждено колесо Renault Logan, нарушено лобовое остекление Volkswagen Polo», — отметил источник.

Ранее издание FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщало, что взрыв автомобиля произошел примерно в 8:30 рядом с домом № 4 по улице Полярные Зори. Он уточнил, что в результате взрыва были выбиты окна в близлежащих домах.