Toyota и Lexus отзывают автомобили в России 8

Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 16 транспортных средств марки Toyota LandCruiser 200 и 9 автомобилей Lexus LX 570.

Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО «Тойота Мотор», являющимся официальным представителем Toyota и Lexus на российском рынке.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2008 г. по декабрь 2016 г. с определенными VIN-кодами, сообщается на сайте Росстандарта .

Причиной отзыва является возможная установка в процессе сборки автомобиля водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности, не соответствующей спецификации транспортного средства. Вследствие этого на указанных автомобилях существует вероятность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности во время аварии.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей Toyota и Lexus, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570 будет выполнена замена подушки безопасности.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.