Иномарки в России в 2018 году могут резко подорожать

Отечественным концернам его неофициально компенсируют, поэтому сильнее всего мера ударит по чистым импортерам. Но она заденет и построившие свои заводы в РФ иностранные концерны, пока импортирующие часть моделей (такая ситуация у BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group). По мнению экспертов, рост сбора на фоне роста акцизов поднимет цены на машины на 10–17%. Источники “Ъ” на рынке удивлены инициативой и подчеркивают, что затраты на утилизацию не могли удвоиться.
Минпромторг доработал и ужесточил проект увеличения ставок утильсбора на автомобили с 2018 года, рассказал источник “Ъ” на рынке. По его данным, сбор на легковые машины предложено поднять на 87–125% в зависимости от объема двигателя. Об этой идее знает и другой собеседник издания в одном из автоконцернов. По его данным, документ уже в правительстве. Представитель премьера Наталья Тимакова 8 декабря не смогла прокомментировать ситуацию. Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича сообщила, что «документ еще не видели, может быть, в департамент пришло (это обычный путь документа), но на четверг ничего не было». Ранее в пояснительной записке к бюджету планировалось поднять сбор для легковых автомобилей на 15%.
Утильсбор для автопрома ввели в 2012 году, на рынке его считали компенсацией за снижение импортных пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили импортеры, а заводы РФ давали гарантии утилизации, но с 2014 года из-за давления стран, пожаловавшихся в суд ВТО, его распространили на весь рынок. Российским автоконцернам стали выдавать промышленные субсидии, которые считаются компенсацией сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, тогда в правительстве объяснили это девальвацией рубля, а источники издания считали это компенсацией очередного снижения пошлин в рамках вступления в ВТО.
В Минпромторге не опровергли информацию этих источников, но сказали, что внесли в правительство проект постановления об индексации утильсбора в зависимости от категории и видов транспортных средств, их экологичности, объема производства и импорта. В грузовом сегменте индексация составит 15–40%, говорят в министерстве. А средневзвешенная индексация сбора составит 15–17,5%, утверждают в Минпромторге.
В большинстве автоконцернов комментариев не дали. В BMW говорят, что подобные проекты в итоге всегда ложатся финансовой нагрузкой как на бизнес, так и на потребителей и негативно сказываются на рынке в целом.
В текущих условиях в РФ это влияние будет особенно заметно, считают в компании: рынок очень слабо растет (по данным АЕБ, с весны фиксируется рост продаж, в январе—ноябре они увеличились на 11,7%, 1,43 млн автомобилей), маржинальности для многих дилеров не хватает, а премиальный сегмент и вовсе падает, замечают в BMW. Источник “Ъ” в одном из концернов утверждает, что компания «в шоке и недоумении» — затраты на утилизацию «совершенно точно не выросли на 100% и более». По его мнению, решение навредит тренду на восстановление рынка и негативно отразится на бизнесе дилеров. Кроме того, напоминает он, с 2018 года будут повышены акцизы на машины, что также скажется на ценах.
Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что рост утильсбора для легковых машин на 87–125% действительно может негативно повлиять на восстановление рынка. Покупательская активность еще не так высока, как хотелось бы, поясняет эксперт, при этом цены на машины с учетом роста акцизов могут вырасти в 2018 году в среднем на 10–17%.
C 2014 года www.amsrus.ru
Самой простой путь повышение конкуретоспособности «тазиков», проще повысить цены на иномарки, чем снизить на отечеств.
надо вообще запретить ввоз ам собраных вне РФ
Как там, помнится, было сказано:
«Мы, русские, своих не обманываем»!!!
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