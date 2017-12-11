Иномарки в России в 2018 году могут резко подорожать 51

Минпромторг предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%.

Отечественным концернам его неофициально компенсируют, поэтому сильнее всего мера ударит по чистым импортерам. Но она заденет и построившие свои заводы в РФ иностранные концерны, пока импортирующие часть моделей (такая ситуация у BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group). По мнению экспертов, рост сбора на фоне роста акцизов поднимет цены на машины на 10–17%. Источники “Ъ” на рынке удивлены инициативой и подчеркивают, что затраты на утилизацию не могли удвоиться.

Минпромторг доработал и ужесточил проект увеличения ставок утильсбора на автомобили с 2018 года, рассказал источник “Ъ” на рынке. По его данным, сбор на легковые машины предложено поднять на 87–125% в зависимости от объема двигателя. Об этой идее знает и другой собеседник издания в одном из автоконцернов. По его данным, документ уже в правительстве. Представитель премьера Наталья Тимакова 8 декабря не смогла прокомментировать ситуацию. Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича сообщила, что «документ еще не видели, может быть, в департамент пришло (это обычный путь документа), но на четверг ничего не было». Ранее в пояснительной записке к бюджету планировалось поднять сбор для легковых автомобилей на 15%.

Утильсбор для автопрома ввели в 2012 году, на рынке его считали компенсацией за снижение импортных пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили импортеры, а заводы РФ давали гарантии утилизации, но с 2014 года из-за давления стран, пожаловавшихся в суд ВТО, его распространили на весь рынок. Российским автоконцернам стали выдавать промышленные субсидии, которые считаются компенсацией сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, тогда в правительстве объяснили это девальвацией рубля, а источники издания считали это компенсацией очередного снижения пошлин в рамках вступления в ВТО.

В Минпромторге не опровергли информацию этих источников, но сказали, что внесли в правительство проект постановления об индексации утильсбора в зависимости от категории и видов транспортных средств, их экологичности, объема производства и импорта. В грузовом сегменте индексация составит 15–40%, говорят в министерстве. А средневзвешенная индексация сбора составит 15–17,5%, утверждают в Минпромторге.

В большинстве автоконцернов комментариев не дали. В BMW говорят, что подобные проекты в итоге всегда ложатся финансовой нагрузкой как на бизнес, так и на потребителей и негативно сказываются на рынке в целом.

В текущих условиях в РФ это влияние будет особенно заметно, считают в компании: рынок очень слабо растет (по данным АЕБ, с весны фиксируется рост продаж, в январе—ноябре они увеличились на 11,7%, 1,43 млн автомобилей), маржинальности для многих дилеров не хватает, а премиальный сегмент и вовсе падает, замечают в BMW. Источник “Ъ” в одном из концернов утверждает, что компания «в шоке и недоумении» — затраты на утилизацию «совершенно точно не выросли на 100% и более». По его мнению, решение навредит тренду на восстановление рынка и негативно отразится на бизнесе дилеров. Кроме того, напоминает он, с 2018 года будут повышены акцизы на машины, что также скажется на ценах.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что рост утильсбора для легковых машин на 87–125% действительно может негативно повлиять на восстановление рынка. Покупательская активность еще не так высока, как хотелось бы, поясняет эксперт, при этом цены на машины с учетом роста акцизов могут вырасти в 2018 году в среднем на 10–17%.