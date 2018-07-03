Новый спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер» 13

Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» представила новый спортивный грузовик

Участником годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» была представлена историческая экспозиция команды «КАМАЗ-мастер» посвященная 30-летию команды и включавшая в себя гоночные грузовики разных поколений спортивных машин команды.

Ознакомились с представленной техникой принявшие участие в работе Общего собрания Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, члены Совета Директоров ПАО «КАМАЗ» во главе с генеральным директором Госкорпорации Ростех, председателем Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Сергеем Чемезовым, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Две машины из экспозиции были впервые выставлены на всеобщее обозрение и заслуженно привлекли особое внимание. Одна из них — первый спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер» образца 1988 года восстановленный силами Группы компаний «Кориб». По словам Генерального директора компании Олега Коробченко машину собирали почти три месяца. ГК «Кориб», которая является официальным дилером ПАО «КАМАЗ», произвела реставрацию и восстановление автомобиля. Специалисты авторемонтного завода «Кориб» с нуля по архивам возрождали грузовик, так как сохранилось всего несколько фотографий машины.

Вторым сюрпризом стал совершенно новый спортивный «КАМАЗ» команды «КАМАЗ-мастер» получивший индекс 43509. В связи с изменениями в регламенте «Дакара» ограничивающими максимальный объем моторов в грузовом зачете с 2019 года 13 литрами, команде фактически пришлось заново сконструировать новую машину, ставшую носителем новейших разработок, современных спортивных технологий и тридцатилетнего опыта выступлений команды во внедорожных ралли. В новом грузовике использован рядный шестицилиндровый мотор. Этим в основном и были продиктованы существенные изменения в конструкции автомобиля. Внешне он отличается от своих более старших собратьев современным агрессивным дизайном, рубленными и клиновидными формами. Кроме того – в честь 30-летнего юбилея «КАМАЗ-мастера» новый грузовик команды представлен в новой ливрее, призванной подчеркнуть технологичность новой спортивной линейки и обозначить развитие в тренде современных технологий. Новую цветовую схему окраски российской команды разработала московская студия SHANDESIGN.

«КАМАЗ-мастер» — это сильнейшая команда мирового автоспорта в классе спортивных грузовиков, создатель самого надёжного и быстрого грузового болида в мире, победитель самой экстремальной гонки на планете. История Дакара не знает никого, кто был бы на них похож. «КАМАЗ-мастер» еще называют «Синей армадой», это название команда получила за свой мощный и брутальный образ чемпионов, чьи грузовики, как синие корабли рассекают пески. В своей работе над новым окрасом мы стремились соответствовать этим образам и ассоциациям. Быть причастными к такому бренду и легендарной команде это высокая честь для нас. Мы гордимся совместной работой и до сих пор в восторге от этого события! «КАМАЗ-мастер» — это невероятно круто!», — сказал о сотрудничестве основатель SHANDESIGN известный дизайнер и режиссер Сергей Шанович.

Свое первое испытание новый грузовик пройдет на маршруте экстремального ралли-марафона «Шелковый путь-2018», стартующего уже в июле. Выступать на нем будет экипаж Андрея Каргинова.