Hyundai представил новый Solaris 66

Автопроизводитель Hyundai официально рассекретил новое поколение своего хэтчбека Accent.

Четырехдверная версия модели Accent предлагается на российском рынке под названием Solaris. На нашем рынке хэтчбек Solaris перестал быть доступен для покупки после смены поколений, а вместо него производитель вывел на рынок популярный сейчас кроссовер Hyundai Creta.

Хэтчбек Accent/ Solaris весной этого года станет доступен для покупки на рынке Канады, а вот в США его продавать не будут и там предложат только седан.

Хэчтбек после смены поколений получил дизайнерские решения от седана. Объём багажного отделения, как сообщает tvoe-avto , составляет 616 литров.

Моторная гамма представлена бензиновым мотором объёмом 1,6 литра и мощностью 132 л.с. В качестве трансмиссии предложат шестискоростной автомат или механику.

В списке доступного оборудования будет информационно-развлекательная система с 5 или 7-дюймовым экраном, обогрев руля, камера заднего вида. Система экстренного торможения, круиз-контроль и другое.