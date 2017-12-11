Hyundai представил новый Solaris

Четырехдверная версия модели Accent предлагается на российском рынке под названием Solaris. На нашем рынке хэтчбек Solaris перестал быть доступен для покупки после смены поколений, а вместо него производитель вывел на рынок популярный сейчас кроссовер Hyundai Creta.
Хэтчбек Accent/ Solaris весной этого года станет доступен для покупки на рынке Канады, а вот в США его продавать не будут и там предложат только седан.
Хэчтбек после смены поколений получил дизайнерские решения от седана. Объём багажного отделения, как сообщает tvoe-avto, составляет 616 литров.
Моторная гамма представлена бензиновым мотором объёмом 1,6 литра и мощностью 132 л.с. В качестве трансмиссии предложат шестискоростной автомат или механику.
В списке доступного оборудования будет информационно-развлекательная система с 5 или 7-дюймовым экраном, обогрев руля, камера заднего вида. Система экстренного торможения, круиз-контроль и другое.
C 2014 года www.amsrus.ru
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