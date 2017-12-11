Dongfeng готовит к выходу на рынок обновленный кроссовер AX7
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Dongfeng готовит к выходу на рынок обновленный кроссовер AX7
Декабрь 11 20:04 2017

Рестайлинговый Dongfeng AX7 выйдет на рынок Китая 21 декабря.

Соответствующими сведениями поделились представители автомобильной компании. Стоимость новинки будет оглашена ближе к старту продаж.

От своего предшественника паркетник отличается более массивной радиаторной решеткой, видоизмененными бамперами, иной головной оптикой и другими задними фарами. Что касается линейки двигателей, то Dongfeng AX7 обзавелся 1,4-литровым турбированным силовым агрегатом, мощность которого составила 143 л.с.. Движок осуществляет работу в паре с 6-диапазонной АКПП.

Дорестайлинговый паркетник Dongfeng AX7 можно купить на территории России. Автомобилисты получат под капотом 2-литровый движок на 140 л.с.. Он взаимодействует с 5-скоростной «механикой» или же 5-диапазонным «автоматом». Привод у автомобиля является исключительно передним.

Россияне получат в качестве оснащения систему динамической стабилизации, светодиодные ходовые огни, штатный мультимедийный комплекс с тачскрином на 7 или на 9 дюймов, панорамную стеклянную крышу, опцию запуска двигателя с кнопки, а также, как пишет «OaNews», доступа в салон транспортного средства без ключа.

Сообщается, что стандартная модификация Dongfeng AX7 обойдется в 990 000 рублей. За топовый вариант кроссовера придется заплатить 1 099 000 рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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