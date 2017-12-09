Toyota C-HR не популярен в США 33

Отсутствие полного привода снижает продажи кроссовера Toyota C-HR.

Toyota C-HR поступил в продажу в США в начале текущего года и модель оказалась не успешна, как надеялось руководство японской компании Toyota.

Как сообщает издание Carsalesbase , объём рынка компактной модели Toyota C-HR, начиная с апреля текущего года, составил порядка 21 889 единиц, что значительно меньше, чем у конкурентов в лице Chevrolet Trax и Honda HR-V.

Отсутствие дополнительной системы полного привода AWD «ущемляет потенциал продаж», — сообщил Боб Картер, исполнительный вице-президент компании Toyota Motor Corporation по продажам в Северной Америке

Модель Toyota C-HR – это один из немногих кроссоверов, который не предлагается с системой полного привода. Мало того, эксперты и аналитики уверены, что недавно представленную в Лос-Анджелесе модель Nissan Kicks «ожидает такая же учесть», поскольку этот автомобиль также будет доступен без полного привода.

По мнению представителей американского офиса японского бренда, отсутствие полного привода это только одна из причин достаточно низких продаж модели Toyota C-HR. Вторая причина — «большая корреляция между размером и ценой». Кроссовер C-HR доступен по минимальной стоимости от $22 500 долларов, что является «относительно высокой ценой».

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