Стала известна стоимость самого дорогого Mercedes-Maybach
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Стала известна стоимость самого дорогого Mercedes-Maybach
Март 15 15:08 2018

Mercedes-Maybach привезла в Россию свою самую дорогую модель — S-Class в кузове кабриолет.

Автомобиль под индексом S65 стоит около 28 млн руб. Машина представлена в единственном экземпляре и на данный момент находится в шоуруме компании «Авилон». Кабриолет Mercedes-Maybach был выпущен ограниченным тиражом в 300 экземпляров.

Кабриолет комплектуется 6,0-литровым бензиновым двигателем V12. Мощность агрегата составляет 630 л.с. С таким двигателем, как сообщает Autonews, до 100 км/ч кабриолет может разогнаться за 4,1 секунды. Масса машины составляет 2,3 тонны.

Российские продажи обновленного седана Mercedes-Maybach S-Class начнутся в апреле нынешнего года. Цены на седан пока не называются. Стоимость нынешнего «Майбаха» на отечественном рынке варьируется от 8,7 до 14,3 млн рублей.

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Mercedes-MaybachS-classкабриолет
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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