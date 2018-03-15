Стала известна стоимость самого дорогого Mercedes-Maybach 9

Mercedes-Maybach привезла в Россию свою самую дорогую модель — S-Class в кузове кабриолет.

Автомобиль под индексом S65 стоит около 28 млн руб. Машина представлена в единственном экземпляре и на данный момент находится в шоуруме компании «Авилон». Кабриолет Mercedes-Maybach был выпущен ограниченным тиражом в 300 экземпляров.

Кабриолет комплектуется 6,0-литровым бензиновым двигателем V12. Мощность агрегата составляет 630 л.с. С таким двигателем, как сообщает Autonews, до 100 км/ч кабриолет может разогнаться за 4,1 секунды. Масса машины составляет 2,3 тонны.

Российские продажи обновленного седана Mercedes-Maybach S-Class начнутся в апреле нынешнего года. Цены на седан пока не называются. Стоимость нынешнего «Майбаха» на отечественном рынке варьируется от 8,7 до 14,3 млн рублей.