Музей Porsche устраивает свою первую цифровую «Ночь звуков»

Музей Porsche устраивает свою первую цифровую «Ночь звуков»
05 апреля 20:11 2021
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После двухлетнего перерыва она возвращается – еще громче и масштабнее, чем прежде: в субботу, 18 сентября 2021 года, в 19:00 часов музей Porsche запускает двигатели разных гоночных и серийных автомобилей из своей коллекции, которые вошли в историю мировых автогонок или впишут свое имя в историю в будущем

«Мы очень рады возможности сообщить фанатам и нашим клиентам во всем мире о том, что состоится первая цифровая ночь звуков. Пандемия коронавируса поставила всех нас перед большими проблемами, но одновременно она заставляет нас думать и о новых возможностях, – подчеркивает Ахим Стейскал, директор музея Porsche и подразделения Porsche Heritage. – Многочисленные запросы, которые мы получаем, свидетельствуют, что не только нам не хватает звука моторов. Вот почему в этом году мы впервые будем транслировать типичный звук Porsche во все страны мира в прямом эфире в цифровом формате».

Для анонсирования первой цифровой ночи звуков «Next Level» («Следующий уровень») музей Porsche заручился поддержкой бывших и действующих гонщиков и послов бренда Вальтера Рёрля, Ханса-Йоахима Штука, Тимо Бернхарда и Паскаля Верляйна. Через различные каналы Porsche в социальных сетях Ханс-Йоахим «Штрицель» Штук, Тимо Бернхард и Паскаль Верляйн по поручению кураторов музея сначала привлекли интерес к акции, поделившись тремя загадочными роликами. В конце концов, тайну раскрыл Вальтер Рёрль.

Porsche

Все четыре посла бренда будут активными участниками мероприятия. Они, как и другие именитые гости «Ночи звуков», не только запустят моторы четырехколесных артистов в музее Porsche, но и представят их публике в центре исследований и разработок в Вайссахе, который в этом году празднует свое 50-летие.

«Когда я услышал, что Porsche снова проводит ночь звуков, я, разумеется, тут же согласился. Неповторимый звук многих моделей Porsche окрыляет меня, – говорит двукратный чемпион мира по ралли Вальтер Рёрль, который уже более 25 лет является техническим консультантом Porsche. – Не только мне выпала честь проехаться перед камерами на автомобиле, который еще никогда прежде не был участником ночи звуков, – рассказывает он. – Среди многочисленных икон Porsche есть и другие культовые модели, которые ждут своего дебюта в ночь звуков».

Porsche

Проводимая в этом году ночь звуков «Next Level» будет впервые транслироваться сразу на трех языках: воспоминания очевидцев и знаменитостей автомотоспорта можно послушать на немецком, английском и французском языках. Другие подробности относительно трансляции предстоящего мероприятия последуют в ближайшее время. Вся информация доступна в любое время на информационном сайте музея Porsche.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 комментарий

  1. MIV
    05 апреля, 22:15 #1 MIV

    Добавил в календарь, на хорошей аппаратуре думаю будет достойно.

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