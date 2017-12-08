Ford нашел способ повысить концентрацию у водителей 1

Во время состязаний профессиональные гонщики впадают в подобие транса: мозг меньше отвлекается на внешние раздражители, скорость его реакций возрастает.

Но такое же состояние, считают в Ford, может помочь при выполнении важных дел и обычным людям – например, во время публичного выступления или на собеседования при трудоустройстве, когда психологическое давление особенно велико.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, целью которого является раскрытие секретов работы мозга профессионального гонщика. Исследование, инициированное Ford, помогло выяснить, что простые упражнения для тренировки мозга способны помочь каждому достичь своего максимума как на треке, так и в повседневной жизни.

Ученые и инженеры из Ford и Королевского колледжа в Лондоне (King’s College London) использовали ЭЭГ (электроэнцефалографию) для анализа мозговой активности профессиональных гонщиков во время прохождения трассы на гоночном симуляторе. Среди подопытных оказались пятикратный победитель Чемпионата мира по ралли Себастьян Ожье (Sébastian Ogier) и трехкратный победитель Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях Энди Приоль (Andy Priaulx) – гонщики, которым удается показывать самые высокие результаты в стрессовых условиях.

После этого энцефалограммы сняли с обычных водителей за рулем симулятора на той же виртуальной трассе. Некоторых из них попросили перед этим выполнить специальные упражнения для психологической подготовки.

«Собранные в ходе исследования данные показали, что при управлении автомобилем на высокой скорости в состоянии предельной концентрации мозг гонщика на 40% эффективнее справляется с отвлекающими факторами, чем ваш или мой, – рассказал доктор Элиас Мухлианитис (Elias Mouchlianitis), нейробиолог Королевского колледжа Лондона. – Однако мы сделали любопытное открытие: если обычные водители выполняли несколько простых умственных упражнений, им также удавалось достичь таких показателей».

Простые упражнения для дыхания, медитация, а также технология визуализации, которая использует ключевые слова для описания предстоящей задачи, помогли обычным водителям улучшить внимание и результаты на целых 50%.

«Когда ситуация усложняется и давление нарастает, нужно уметь впасть в это состояние, и успешные автогонщики способны делать это как на трассе, так и за ее пределами, – отметил Энди Приоль. – Это умение у гонщиков не обязательно является врожденным: наш эксперимент показал, что простая психологическая подготовка перед выполнением поставленной задачи может помочь каждому улучшить концентрацию и игнорировать отвлекающие факторы. Это делает человека более успешным в достижении обозначенных целей».

В продолжение исследования Ford приступил к разработке специального гоночного шлема для своих автоспортсменов. Оснащенный прибором для снятия электроэнцефалограммы шлем будет передавать данные об активности мозга гонщика во время состязания наравне с другими данными телеметрии. Ford уже следит в режиме реального времени за пульсом и водным балансом в организме гонщиков, но понимание психического состояния гонщика на трассе и принятие решений на основе полученных знаний поможет достичь новых рубежей в автоспорте.