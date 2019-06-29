ABW.BY в Хатыни: любители Peugeot 605 показали старый “премиум”

И тут как будто чудо случилось: за два дня – вторая встреча клуба старых машин! После “классических Ford” ABW.BY отправился в Хатынь, где встретились ребята и девчата из клуба любителей Peugeot 605.

“Они еще живы?” – так и хочется спросить, глядя на угловатые Peugeot. Не просто живы – ребята в эти выходные проводят четвертый слет в истории клуба. Обещали приехать в том числе “пыжисты” из соседних стран. Но на начало мероприятия в Хатыни собралось 13 автомобилей без зарубежных примесей – остальные подъехали уже к “шашлычной” части в другое, более подходящее для развлечений место.

“Бензиновые моторы у дорестайлинговых машин раздают чуть ли не на развес”

“Клуб зародился в соцсетях еще 11 лет назад, а 5 лет назад произошли серьезные изменения, поменялась администрация, – поясняет Стас, один из лидеров клуба. – В самой группе Вконтакте нас около 3 тысяч, а “живых” с машинами человек 200 соберется. Слеты начинали с 10 машин, пришли к 25. Этот обещает стать самым массовым.

С peugeot-club.by и mypeugeot.by мы не контактируем. Просто у нас одна модель. Когда собирается 30 одинаковых машин, это о чем-то говорит”.

Одни гоняются за классическими Ford, другие – за старыми Peugeot. За что эти авто полюбили “клубни”?

“605 – эта машина классического типа, бизнес-класс 1990-х. За комфорт и мягкость хода ее очень любят, – считает Стас. – Чтобы автомобиль ехал, нужно вкладывать средства. Что в 2019-м такие машины ездят – думаю, они будут ездить еще долго, потому что сейчас таких не делают. Все, что было до них, – 505, 604 – очень любят в арабских странах. А “наследник” 607 проблематичен по электрочасти, хотя кузова у них стали лучше”.

“Таких уже не делают”, – фраза-маркер для любителей старых моделей. Однако Стас уверен: 605, несмотря на возраст, не так уж капризен в обслуживании:

– По ходовке все очень просто: задняя подвеска вообще не требует вложений, если балка в хорошем состоянии. Спереди все копеечное. По электрочасти есть нюансы у возрастных машин, после рестайлинга 1995-го года их устранили. Самая главная болячка модели – это кузов. Даже самый дорогой мотор, 2,5-литровый турбодизель, можно купить за 400-500 долларов. Бензиновые моторы у дорестайлинговых машин раздают чуть ли не на развес. С каким мотором брать 605? Вопрос, который очень часто обсуждают на форумах. Самым надежным считается 2,1-литровый турбодизель. Он миллионник. По топливной системе только возникали проблемы, но из-за того что у нас не могли качественно обслужить насосы Lucas. Еще пять лет назад эта машина стоила порядка 7 тысяч долларов. На сегодня 605 очень доступен. Как первый автомобиль я бы может быть его не рассматривал, он требует к себе внимания.

– Насколько пристального?

– Все зависит от вашего бюджета и экземпляра. Если вы взяли машину за 1,5 тысячи, то естественно нужно вложить еще столько же. Если это авто за 3 тысячи, то это будет достойный экземпляр. Может быть, даже с родными порогами.

“Был удивлен, что машина за 2000 долларов в принципе довольно приятная внутри и комфортная”

Большинство машин в клубе – с дизельными моторами. Львиную долю занимают машины с турбодизелями объемом 2,1 литра. Такой седан 1996 г.в. есть у Сергея, например:

– Эта машина досталась мне полтора года назад. Искал в объявлениях ее каждый день. Продавал дедушка – сказал мне, что по кузову реально без проблем, родная краска. Специально взял с собой толщиномер, потому что не верил. Оказалось, что крашена только задняя левая дверь.

– Когда первый раз сели за руль 605, какие впечатления были?

– Был удивлен, что машина за 2000 долларов в принципе довольно приятная внутри и комфортная. Так и решил, что хочу ее. Честно, изначально смотрел автомобили до 5000 долларов, но 605 стоят дешевле.

– Что делали с машиной после покупки?

– Менял резину, ШРУС – итальянский Metelli стоил 45 долларов. Еще поменял передние подшипники.

Изначально машина была в слабой комплектации. Поставил электросалон, климат-контроль, оригинальные диски R16, заменил дверные карты, руль. Саму машину купил за 2700, “довесок” перевалил за 500.

– У “дизелиста” не могу не спросить про расход топлива.

– Все почему-то говорят, что расход на таком моторе около 7-8 литров по городу. У меня 9, это ближе к паспортным данным. По трассе 6-6,5.

– Слабые места у машины есть?

– Пороги – больное место. Правый на моей машине в оригинале, а левый я немного проморгал. Он начал гнить, пришлось менять. Пороги достаточно специфической формы, не каждый сварщик за них берется.

“Динамика не та – с “автоматом” приходится дружить”

Есть в клубе и версия с “автоматом”. Мотор там, кстати говоря, тоже 2,1-литровый турбодизель. Михаил рассказал о своем седане 1995 г.в.:

– Подвернулся он мне не на ходу в Витебске. Как первый раз посмотрел, так сразу и решил, что забираю. У меня был такой предыдущий, но я его продал. После небольшого ремонта все оказалось рабочим. Я в Беларуси у этой машины второй хозяин – это сразу видно по ее состоянию.

– По ЛКП машина, видно, подгулявшая.

– Это родная краска. Гниль есть, но я ее немножко подкрасил, чтобы не бросалась в глаза. Нужно сделать пороги, по днищу есть немного вопросов.

– Во сколько обошлась сделка?

– Взял машину за 700 долларов. Была проблема с мотором – слизало зубья с ГРМ, потому что предыдущему владельцу СТО в Витебске не поменяла комплект, хотя он привез его на замену. Мастера просто подержали машину и отдали, как она была. От старости съело зубья, столкнулись клапаны. Но в этих моторах есть защита – клапаны, как правило, не гнутся, просто ломаются рокеры сверху. Поменял два за 16 рублей – и все, машина поехала.

– А что “автомат”?

– Он меня устраивает и очень нравится. Машина хоть и старенькая, но это бизнес-класс. “Автомат” приносит удовольствие от вождения. Он 4-ступенчатый, конечно, немного пинается. Динамика не та – с “автоматом” приходится дружить. Он ориентирован под достаточно спокойный стиль вождения. Агрегат еще родной, хотя у машины 422 тысячи пробег. Что хотеть от такого “автомата”? Только то, чтобы он работал.

– Не страшно брать старую машину с “автоматом”?

– Я на такой же машине с “механикой” поменял коробку и комплект сцепления. Это мне вышло в 250 долларов. За такую же сумму можно купить “бэушный” “автомат”. Это не те агрегаты, как у современных автомобилей, где счет идет на тысячи.

– Что по обслуживанию “автомата”?

– Масло по книжкам надо менять раз в 60.000 км. Полную замену сделать сложно – слить удастся только 50-60%. Но я еще промыл гидроблок – это как профилактика.

“Были мысли пересесть на 607, но так и не решился”

Одна из самых молодых машин в клубе – двухлитровый турбобензиновый 605 1999 г.в. Максима. При этом в его руках она давным-давно:

– Машину пригоняли из Франции в 2008-м. С этого времени езжу на ней. Газ тогда уже стоял, но то было третье поколение – ставил четвертое уже у себя в Гродно. Проблем из-за газа не было. Единственное, что в этом году прокладку головки блока менял, а так в двигатель не лазал. Пробег 416 тысяч.

– Двигатель много ест?

– Он сам по себе прожорливый, по паспорту 14 литров бензина в городе берет. Трасса – в районе 10 литров газа, город – 15-16.

– Из бензиновых моторов этот самый удачный?

– Наверное, самый удачный – это двухлитровый без турбины. Есть еще 16-клапанный мотор в рестайлинговых версиях, он может за счет этих самых клапанов чуть сложнее.

– Дорого обслуживать ваш 605?

– У многих знакомых хватает Audi и VW тех же годов. Обслуживание получается не дороже, чем у них.

– Возрастные нюансы у этого 605 возникают?

– Кузов уже устал, ждет сварки. Пороги я уже переваривал. По технике же в основном более-менее. Сзади в подвеске за 10 лет ничего кроме стоек стабилизатора за 5 рублей я не менял. В передней перебирались “расходники”.

– Что по ценам?

– Буквально вчера менял обе передние стойки стабилизатора – 18 рублей за штуку. Сайлент-блоки в рычагах – их три штуки, один стоит до 10 рублей.

– 11 лет в одних руках – неужели не хотелось что-то другое?

– Желание было купить что-нибудь поновее, но хочется что-нибудь того же класса. Были мысли пересесть на 607, но так и не решился. Привык к этой, каждый болтик в ней знаю.

Вердикт ABW.BY

“Кто с “французами” связывался, тот 605 и купит” – считают участники клуба. Да, машина старая и в 2019-м смотрится слегка удивительно. Но если очень хочется “премиума” за минимально возможные деньги, то почему нет?

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