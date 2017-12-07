Creta в Сибири 5

Hyundai Creta стала лидером рынка SUV в Сибири.

Самой популярной моделью среди новых кроссоверов и внедорожников на рынке Сибирского ФО стала Hyundai Creta. Так, показатель этой модели в январе – октябре 2017 года составил 2772 единицы, что в 5,3 раза выше результата годичной давности.

В свою очередь, на второе место в данном рейтинге опустился прежний лидер – внедорожник Chevrolet Niva, который за 10 месяцев разошелся тиражом в 2726 экземпляров (+7%). Третью позицию занимает Toyota RAV4 (2425 шт.; +8,5%). Замыкают пятерку лидеров Renault Duster (2206 шт.; +3%) и LADA 4×4 (1636 шт.; +15,5%).

В ТОП-10 сибирского рынка новых автомобилей сегмента SUV в январе – октябре нынешнего года также попали: УАЗ «Патриот» (1610 шт.; -9%), Renault Kaptur (1407 шт.; +351%), KIA Sportage (1338 шт.; +87%), Mazda CX-5 (1264 шт.; +59%) и Nissan Terrano (1239 шт.; +37%).

Всего же объем рынка новых кроссоверов и внедорожников в Сибирском ФО за 10 месяцев 2017 года составил чуть более 35 тыс. единиц – на 22% больше, чем год назад.

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