Volkswagen Group и ﻿JAC Motors создали совместное предприятие 9

Концерн Volkswagen, Volkswagen Group China и Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC) планируют совместные исследования и разработку многофункциональных автомобилей.

Представители трёх сторон подписали протокол о намерениях, который предусматривает изучение возможных моделей совместного предприятия. Новое направление для сотрудничества станет ещё одним важным этапом отношений между компаниями: в июне они договорились о создании совместного предприятия по производству электромобилей на аккумуляторных источниках питания для высококонкурентного рынка легковых автомобилей.

Профессор доктор Йохем Хайцманн (Jochem Heizmann), член совета директоров концерна Volkswagen, а также президент и генеральный директор Volkswagen Group China заявил: «Концерн Volkswagen приветствует возможность укрепить сотрудничество с JAC. Преимущества каждой группы в области создания многофункциональных автомобилей хорошо дополняют друг друга. JAC – известная на китайском рынке марка, накопившая значительный опыт производства многофункциональных автомобилей, популярных у потребителей. У Volkswagen богатые традиции создания универсальных транспортных средств на основе самых современных технологий».

Лидирующую роль в совместном с компанией JAC предприятии возьмёт на себя марка Volkswagen Коммерческие автомобили, действующая от имени и в интересах Volkswagen AG. Член правления марки Volkswagen Коммерческие автомобили господин Йорн Хазенфусс (Joern Hasenfuss) заявил: «История производства концерном Volkswagen многофункциональных автомобилей насчитывает почти семь десятилетий. Количество лояльных клиентов марки Volkswagen Коммерческие автомобили непрерывно растёт. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и совместно с партнёрами из JAC хотим объединить опыт и технологии двух компаний в интересах китайского рынка, ведь каждого из производителей отличают приверженность передовым технологиям и стремление удовлетворить потребности клиентов».

Глава Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd Ань Цзинь (An Jin) отметил: «Компания JAC гордится возможностью расширить сотрудничество с Volkswagen. JAC располагает широким ассортиментом, технологическими резервами и устойчивой позицией на рынке многофункциональных автомобилей. Мы видим значительный потенциал для взаимовыгодной работы в области, где у обеих компаний есть явные преимущества. Вместе мы можем значительно развить рынок многофункциональных автомобилей, предложив потребителям превосходные продукты и дополнительные возможности для выбора».

Компании намерены активно проработать все направления сотрудничества с учётом достижений в области проектирования MFV, создания технологий, качества продукции, исследований и разработок, а также продаж. Сотрудничество будет распространяться как на модели с двигателями внутреннего сгорания, так и на автомобили на новых источниках энергии. Доля JAC в новом совместном предприятии составит 50%, остальные 50% будут принадлежать Volkswagen. Новое предприятие будет создано в городе Хэфэй (провинция Аньхой), в котором находится штаб-квартира компании JAC.