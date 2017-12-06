Планы BMW на ближайшие 8 лет 18

BMW выпустит 800-сильный электрокар с запасом хода 700 км.

BMW представила план развития линейки подключаемых гибридов и электромобилей марки до 2025 года. Одной из самых продвинутых моделей станет «заряженный» вариант с тремя электромоторами суммарной мощностью более 800 лошадиных сил. Дальность хода при этом составит около 700 километров.

BMW выпустит 25 новых моделей — в том числе двенадцать машин с полностью электрическими силовыми установками. Первой новинкой из этого плана стал недавно представленный спортгибрид i8 Roadster.

В 2019 году появится первая модель с более продвинутыми электрическими технологиями – батареями более высокой плотностью хранения заряда и усовершенствованными электромоторами. Ею станет полностью электрический MINI. Через год компания BMW выпустит электрический кроссовер X3, а в 2021-м — беспилотник iNext.

В основе электрокаров BMW будет лежать архитектура HEAT (High-integrated Electric Drivetrain), которая предусматривает объединение электромотора, коробки переключения передач и электронных компонентов в единый алюминиевый блок. Питаться такая система будет от блока батарей емкостью 60, 90 и 120 A/ч (максимально емкие будет доступны только для флагманских моделей). Запас хода машин с такими аккумуляторами составит около 450, 550 и 700 км соответственно.

В зависимости от типа привода электрокары будут оснащаться 136- (для переднего) или 272-сильным (для заднего) электромотором. Опционально для машин будет доступна система полного привода. До «сотни» они смогут разгоняться за шесть-девять секунд и проезжать на одной зарядке более 300 километров.

На «заряженные» электрокары будут устанавливать до трех 272-сильных электромоторов (один на передней оси, два — на задней). Суммарная отдача электрической установки при этом превысит 800 лошадиных сил. С нуля до 100 километров в час машины смогут ускоряться за менее чем три секунды.

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