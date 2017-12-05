Lamborghini наконец-то вывел на рынок Urus SUV 23

Новый Lamborghini Urus: первый супер-SUV.

Lamborghini выводит на рынок третью модель — первый в мире супер-SUV Urus, который займет особую нишу в сегменте автомобилей класса люкс благодаря мощности, ходовым характеристикам и динамике, дизайну и универсальности.

Urus: многогранный характер

Кузов Lamborghini Urus напоминает купе. Автомобиль имеет высокий дорожный просвет и интерьер, созданный с применением новейших технологий. Urus облегчает движение в городе, обеспечивает максимальный комфорт в длительных поездках, яркие эмоции и спортивную динамику на дорогах и гоночных трассах, обладает высокой проходимостью в самых разных условиях.

Мощь и скорость

Двигатель Lamborghini Urus оснащен новым 4,0-литровым бензиновым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями. Он изготовлен из алюминия и установлен в передней части модели.

Силовой агрегат Urus развивает мощность 650 л. с. при 6000 об/мин и максимальный крутящий момент 850 Н·м в диапазоне от 2250 до 4500 об/мин. Удельная мощность составляет 162,7 л. с./л. Красная зона тахометра начинается с 6800 об/мин. Обладая массой в снаряженном состоянии менее 2200 кг, Urus является супер-SUV с лучшим отношением массы к мощности — 3,38 кг/л. с.

Urus разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,6 с, до 200 км/ч — за 12,8 с и достигает максимальной скорости 305 км/ч. Для полной остановки со скорости 100 км/ч требуется расстояние 33,7 м.

Компактный двигатель за счет низкого расположения помогает оптимизировать центр тяжести автомобиля. Турбонагнетатели, размещенные в развале блока цилиндров, максимально близко к камерам сгорания, гарантируют отличную приемистость двигателя.

Два twin-scroll турбонагнетателя, работающие параллельно, обеспечивают повышение максимальной мощности на режимах максимальных нагрузок. В результате снижается так называемый эффект «турбоямы», достигается высокий крутящий момент, а мощность развивается плавно во всем диапазоне частоты вращения коленчатого вала, в том числе и на низких оборотах.

Конструкция выпускной системы с независимыми потоками сконструирована с учетом последовательности вспышек в цилиндрах двигателя, что позволяет исключить взаимное влияние отработавших газов на тактах выпуска разных цилиндров. Восьмицилиндровый двигатель оснащен двумя распределительными валами в каждой головке и системой изменения фаз газораспределения на каждом распределительном вале.

Применение новой технологии изготовления гильз цилиндров позволило уменьшить массу и достичь максимальной мощности среди восьмицилиндровых двигателей. Двигатель оснащен системой отключения цилиндров, что положительно сказывается на эксплуатационном расходе топлива, а также обеспечивает идеальный баланс между динамическими характеристиками модели и ее экономичностью.

Трансмиссия и коробка передач

Urus оснащен автоматической восьмиступенчатой коробкой передач. Компактная автоматическая коробка передач с планетарными передачами электронно-гидравлическим управлением обладает высоким КПД. К отличительным особенностям применяемой коробки передач также относятся «короткие» пониженные и «длинные» повышенные передачи.

Невероятная приемистость двигателя является следствием применения в том числе эффективной блокируемой муфты и специального гидротрансформатора. Они способствуют мощному захватывающему разгону с места и возможности движения на высокой скорости при низкой частоте вращения коленчатого вала для оптимальной топливной экономичности и минимальной токсичности отработавших газов.

Система полного привода Lamborghini и функция перераспределения крутящего момента

Система полного привода Lamborghini Urus гарантирует безопасное и управляемое движение по дорогам с любым покрытием и при любых погодных условиях. Благодаря самоблокирующемуся межосевому дифференциалу Torsen достигается максимальный уровень контроля и маневренности в любых условиях, особенно во время движения по бездорожью.

При обычных условиях движения крутящий момент распределяется в соотношении 40/60 между передними и задними колесами. При необходимости на переднюю ось может быть передано до 70% максимального крутящего момента, а на заднюю — до 87% (в зависимости от того, колеса какой оси имеют лучшее сцепление с дорожным покрытием).

В модели Urus реализована функция распределения крутящего момента через дифференциал задней оси. Благодаря такому решению тяговый момент мгновенно распределяется между задними колесами, что в результате позволяет улучшить устойчивость и управляемость автомобиля в зависимости от режима движения, стиля вождения и сцепления с дорогой.

При выборе режимов движения: STRADA (трасса), TERRA (бездорожье) и NEVE (снег), функция перераспределения крутящего момента подавляет недостаточную поворачиваемость, гарантируя безопасное и непринужденное вождение.

Система рулевого управления задними колесами

На модели Lamborghini Urus применена система рулевого управления задними колесами, разработанная ранее для модели Aventador S, работающая во всем скоростном диапазоне. В зависимости от скорости и выбранного режима движения угол поворота задних колес может достигать +/-3,0 градуса. На низких скоростях задние колеса поворачиваются в сторону, противоположную направлению поворота передних колес.

При движении с высокой скоростью задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние. В результате колесная база удлиняется на величину до 600 мм, тем самым повышая устойчивость и комфорт в движении, а также оптимизируя динамические показатели.

ДНК Lamborghini

Комплексный подход к проектированию двигателя, системе выпуска и ходовой части делает новый SSUV подходящим для ежедневной эксплуатации без досаждающего постороннего шума, но позволяет сохранить неповторимый звук двигателя и эмоции от управления автомобилем Lamborghini.

В зависимости от выбранного при помощи селектора системы управления Tamburo режима движения двигатель V8 звучит и воспринимается по- разному: от тихого и комфортного низкочастотного звука в режиме STRADA до спортивного и будоражащего рыка в режиме CORSA.

Tamburo — система управления движением Lamborghini

Селектор Tamburo на центральной консоли отвечает за регулировку работы всех систем управления движением в зависимости от дорожных условий и предпочтений водителя. Предусмотрены такие режимы, как STRADA, SPORT и CORSA, а также дополнительный режим NEVE (снег). В качестве дополнительной опции предлагаются еще два режима для движения по бездорожью: TERRA (бездорожье) и SABBIA (песок).

В режиме STRADA высота дорожного просвета подстраивается под скорость движения для повышения уровня комфорта, а в режиме SPORT кузов Urus опускается для более устойчивого и точного движения во всем диапазоне скоростей.

Режим CORSA делает управление автомобилем более точным и обеспечивает минимальные крены. Все три внедорожных режима — NEVE , TERRA и SABBIA — предусматривают увеличение дорожного просвета для уверенного и безопасного преодоления препятствий, а режим работы стабилизаторов поперечной устойчивости позволяют реализовать максимальное диагональное вывешивание для обеспечения оптимального тягового усилия.

Впервые на Lamborghini применена электромеханическая система активных стабилизаторов поперечной устойчивости. Она снижает поперечные крены при движении по неровным дорогам как по прямой, так и в повороте. Такой эффект достигается за счет управляющего воздействия на разделенные пополам стабилизаторы.

Специально настроенные амортизаторы с новыми клапанами непрерывно изменяют характеристики демпфирования в зависимости от условий движения: в поворотах они становятся более жесткими, а при движении по прямым — более мягкими. Параметры работы амортизаторов автоматически подстраиваются под различные режимы вождения при помощи системы

ANIMA или могут быть настроены вручную водителем в режиме EGO. В режиме EGO предлагается также возможность регулировки жесткости амортизаторов для обеспечения движения от комфортного до очень спортивного.

Экстерьер

Просторный салон нового SSUV вмещает до пяти человек. Короткие свесы свидетельствуют о силе, мощи, динамичном и агрессивном характере и уверенном поведении на дороге.

Внушительная передняя часть Urus сразу выдает расположение силового агрегата спереди, скрытого под капотом и напоминающего о моделях Miura и Aventador. Эффект усиливают диагональные линии капота. Выразительную переднюю часть дополняет массивный, низко посаженный бампер. Большие воздухозаборники шестиугольной формы соединены между собой низким передним спойлером, который дополнительно усиливает аэродинамическую эффективность Urus и его исключительную мощь.

Лаконичный экстерьер с присущей моделям Lamborghini низкой передней частью дополняют двери с безрамочным остеклением. Выраженная боковая линия в задней части уходит вверх, огибая задние окна и визуально соединяя переднюю и заднюю части автомобиля, что создает впечатление монолитности конструкции.

Передние Y-образные воздухозаборники, также элемент дизайна LM002, украшены итальянским флагом, который напоминает о том, что Urus был рожден и сделан в Италии.

Ниспадающая линия крыши и безрамные окна свидетельствуют о низкой посадке водителя и пассажиров. Сильно наклоненное ветровое стекло и остроугольные задние окна, расположенные встык и заменяющие собой заднюю стойку. Шестиугольные колесные арки спереди и сзади. Они обрамляют колеса на дисках от 21″ до 23″ — самых больших в этом сегменте.

Заднюю часть Urus отличают сложные, четкие линии, типичные для Lamborghini. Линия крыши расширяется у основания панели, повторяя дизайн Countach и Murciélago. Сильно наклоненное заднее стекло опирается по бокам на мощные выступы в задней части кузова, центральным связующим элементом которой является бампер с горизонтальной черной панелью. В ней размещены вентиляционные решетки, логотип Lamborghini и Y- образные задние фонари. В задний диффузор встроены двойные трубы системы выпуска.

На наружных кромках заднего стекла установлены аэродинамические элементы. Вместе с активным задним антикрылом, интегрированным задним спойлером и спойлерной кромкой они существенно снижают коэффициент лобового сопротивления.

Ходовая часть и подвеска

Масса новой модели Lamborghini в снаряженном состоянии не превышает 2200 кг. Детали и узлы ходовой части изготовлены из алюминия и стали, двери с безрамочным остеклением, торсионные балки в задних стойках кузова и поперечины — из алюминия, а половина кузова — из высокопрочной стали. Все это существенно уменьшает массу модели Urus.

Сиденья также спроектированы легкими, но при этом комфортными. Колесные диски изготовлены из кованного алюминия. В конструкции передней оси используется алюминиевые подрамник и опоры стоек подвески, включая специально разработанные шарниры подвески.

Система крепления агрегатов силовой передачи спроектирована таким образом, чтобы исключить влияние перемещения двигателя во время работы на ходовую часть, а также передачу нежелательных вибраций на кузова от жесткой ходовой части. Адаптивная пневматическая подвеска поднимает или опускает кузов в зависимости от дорожных условий и режимов движения. Водитель может настроить дорожный просвет при помощи специального селектора Tamburo на центральной консоли.

Тормоза и колеса

В стандартную комплектацию модели включены карбон-керамические тормозные диски (ССВ). Размер дисков для передних тормозных механизмов составляет 440 х 40 мм, задних — 370 х 30 мм.

На выбор предлагаются колесные диски различного дизайна диаметром от 21 до 23 дюймов с летними, зимними, всесезонными, спортивными шинами или шинами повышенной проходимости, разработанными для Lamborghini Urus специалистами компании Pirelli.

Интерьер Urus

В дизайне и отделке салона использованы дизайнерские и цветовые решения Lamborghini, отражена яркая индивидуальность.Как для водителя, так и для пассажиров предусмотрена типичная для спорткаров низкая, но при этом очень комфортная и надежная посадка, а все рычаги управления легко доступны.

Узкая передняя панель создана в стиле LM002 и выпускаемых сегодня спорткаров Lamborghini: в дизайне использованы Y-образные элементы, напоминающие двойные серебристые крылья. Передняя панель охватывает водительское место и соединяется с нисходящей центральной консолью.

Характерный для Lamborghini шестиугольный элемент находит свое отражение в деталях интерьера: вентиляционных отверстиях, дверных ручках и даже в дизайне подстаканников и модулях подушек безопасности.

Цифровой дисплей TFT служит для анимированного трехмерного представления основных данных о состоянии автомобиля и может быть настроен вручную согласно потребностям и пожеланиям водителя.

Посадка

Входящие в стандартную комплектацию передние спортивные сиденья имеют функцию памяти настроек, полностью электрическую регулировку в 12 направлениях и систему подогрева. Опционально доступны передние спортивные сиденья более высокого класса с полностью электрической регулировкой в 18 направлениях, оборудованные также функциями вентиляции и массажа.

Сиденья заднего ряда в стандартной комплектации имеют сдвижную и складную спинку, а также оснащены креплениями ISOFIX. Конфигурация автомобиля рассчитана на комфортную посадку пяти человек. При этом возможность сдвигать и складывать спинку заднего ряда обеспечивает максимальную вместительность и дополнительно пространство для размещения багажа при повседневном использовании.

При сложенных задних сиденьях можно существенно увеличить объем багажника с 616 л. до 1596 л. Для заднего ряда опционально доступна эксклюзивная двухместная конфигурация, сочетающаяся с полностью электрическими передними сиденьями.

Цвет и отделка

Для одноцветной отделки салона Unicolor использованы классические оттенки черного Nero Ade или серого Grigio Octans. Опционально доступны пять дополнительных цветов. Дополнительно предусмотрены двухцветные варианты отделки салона Bicolor Elegante и Bicolor Sportivo как кожей, так и материалом Alcantara. Другие элементы — декоративная строчка, ремень безопасности, коврик и различные цвета напольных покрытий — позволяют клиентам персонализировать дизайн своего Urus, придавая ему, по желанию, более спортивный или, наоборот, элегантный облик.

В стандартной отделке передней панели использованы цвета Piano Black (черный) и Brushed Aluminum (серый). Дополнительно предлагается отделка деревом Open Pore в сочетании с элементами из алюминия или углепластика.

Дополнительно доступна конфигурация для бездорожья Off-Road с режимами TERRA и SABBIA. В пакет входят специальные усиленные металлом бамперы и дополнительная защита дна для поездок по заснеженной и лесной местности или даже по песчаным дюнам.

Информационно-развлекательная система Lamborghini Infotainment System III (LIS) и технологии подключения

Информационно-развлекательная система Lamborghini Urus соответствует его высокому классу и практичности. В стандартную комплектацию входит информационно-развлекательная система LIS с сенсорным дисплеем, разделенным на два экрана. Она интегрирована в интерьер Urus и располагается над центральным селектором Tamburo. Верхний экран представляет собой основной интерфейс для работы с информационно- развлекательными каналами, управления различными функциями. Нижний экран содержит клавиатуру и способен воспринимать рукописный текст. Он служит для ввода данных и управления функциями климат- контроля и подогрева сидений.

Система LIS III включает в себя инновационное голосовое управление, способное распознавать естественные голосовые команды для работы с такими функциями, как воспроизведение музыки, прием телефонных вызовов или отправка текстовых сообщений. В стандартную комплектацию входит отсек для телефона с возможностью беспроводной зарядки и функцией голосового управления, а также персональные настройки памяти, разъемы USB, Bluetooth для передачи мультимедиа, проигрыватель DVD и аудиосистема.

Среди дополнительных опций — ТВ-тюнер, декодер DAB и слот для карт CI, проекционный дисплей, интерфейс Lamborghini для смартфонов и smar t- дисплей информационно-развлекательной системы для пассажиров сзади.

Также предлагается сервис Lamborghini Connect. Интерфейс Lamborghini для смартфонов (Lamborghini Smartphone Interface, LSI) обеспечивает полноценное подключение смартфонов на iOS (Apple) и Android (Google) и поддерживает системы Apple CarPlay TM и Android Auto (90 % смартфонов на рынке).

В стандартной комплектации предусмотрена аудиосистема, оснащенная восемью динамиками и четырьмя каналами. Дополнительно доступна акустическая система класса hi-end от Bang & Olufsen с трехмерным звуком, выходной мощностью 1700 Вт и 21 активным динамиком.

Усовершенствованные вспомогательные системы для водителя (ADAS)

Ассистент дальнего света фар автоматически переключает фары с дальнего света на ближний и наоборот. В стандартную комплектацию также включены передние и задние парковочные датчики, круиз-контроль и инновационная система предотвращения столкновений или снижения тяжести их последствий PreCognition.

Дополнительно можно заказать системы управления в транспортном потоке, систему камер кругового обзора с режимом обзора сверху и систему повышения безопасности движения с прицепом.

SSUV Lamborghini Urus оснащен системой бесключевого запуска двигателя при помощи кнопки Start на центральной консоли. Блокировка замков снимается касанием сенсорных панелей на боковых дверях или на двери багажного отделения.

Дополнительно доступна система “виртуальной педали”, позволяющая открывать багажник движением ноги. Водитель может также задать угол открывания двери багажного отделения. В стандартную комплектацию входит ассистент облегчения погрузки (Easyload Assist), который обеспечивает опускание задней части автомобиля для более комфортной загрузки багажного отделения.

Первые клиенты получат новый Lamborghini Urus летом 2018 года. Рекомендованная розничная цена для России составляет 15 200 000 рублей (включая НДС).