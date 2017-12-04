Продажи Mitsubishi набирают обороты 23

ММС Рус объявляет результаты продаж автомобилей Mitsubishi в России в ноябре 2017 года.

Общий объем продаж составил 3213 единиц, что более, чем в два раза превышает показатели ноября 2016 года (1401 автомобиль).

Продажи OOO «ММС Рус» продолжают расти от месяца к месяцу, в том числе благодаря улучшенным торговым условиям и выгодным финансовым программам. С января 2017 года всего продано 20 619 автомобилей Mitsubishi – на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2016 году за период январь-ноябрь реализовано 15 496 единиц).

Лидером продаж по-прежнему остается модель Mitsubishi Outlander: всего за 11 месяцев продано 14 864 автомобиля, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (10 177 единиц). В ноябре 2017 года было продано 1724 автомобиля Mitsubishi Outlander.

Модель Mitsubishi Pajero Sport продолжает демонстрировать высокий потенциал. Продажи модели за 11 месяцев 2017 года составили 3 662 автомобиля, превысив в восемь раз показатели того же периода прошлого года (451 автомобиль продан за январь-ноябрь 2016 года). Всего в ноябре был реализован 991 Pajero Sport, что на 32% больше, чем в октябре 2017 года (751 автомобиль).