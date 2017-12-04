Great Wall обновил пикап Wingle 5
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Great Wall обновил пикап Wingle 5
Декабрь 04 13:02 2017

Производитель Great Wall вывел на рынок новую версию пикапа Wingle 5, которую назвали Euro Edition и оснастили новым турбированным дизельным движком.

Новая модификация грузового внедорожника укомплектована экономичной двухлитровой дизельной установкой GW4D20D, производительность которого 143 силы. Вместе с ним трудится 6-скоростная механическая коробка передач.

Wingle 5 Euro Edition

Отметим, что стоимость новой заднеприводной версии Wingle 5 Euro Edition начинается с 88 800 юаней (786 тыс. руб.), а модель с полным приводом оценивается в 98 800 юаней (875 тыс. руб.).

Обновленный пикап, как сообщает Авторамблер, получил другую решетку радиатора, измененные бампера, модернизированную головную оптику и ходовые огни на LED-элементов, интегрированные с противотуманнными фарами.

Wingle 5 Euro Edition

Салон машины оборудовали «приборкой» с большим монитором бортового компьютера, новой передней панелью, стильным рулевым колесом, доработанным блоком управления климатом, мультимедийным комплексом с возможностью поддержки гаджетов и камерой заднего вида.

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Great WallWingle 5 Euro Edition
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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