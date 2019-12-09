Появились изображения BMW M4 GT3

Новинка придет на смену гоночному M6 GT3 в 2022 году

Спортивное подразделение BMW Motorsport опубликовало официальный тизер M4 GT3. Новинку, построенную на базе серийной M4, покажут в 2020 году, а испытания на треке стартуют годом позже. Частные клиенты смогут заказать спорткар к сезону 2022 году.

По данным Motor, M4 GT3 придет на смену нынешнему BMW M6 GT3, который выпускается с 2016 года и зарекомендовал себя на трассе. Он одерживал победы в 24-часовой гонке в Спа-Франкоршам, чемпионате мира FIA GT в Макао и других гоночных сериях. Однако в BMW Motorsport решили, что платформа M4 лучше подходит для нового гоночного автомобиля. Такой спорткар оснащается трехлитровым мотором BMW M TwinPower Turbo мощностью более 500 лошадиных сил.

Тизер дает представление о дизайне экстерьера M4 GT3. Спорткар получил вентилируемый капот, новую фирменную решетку радиатора, как на концепте BMW Concept 4, расширенные колесные арки и желтые светодиодные фары. Через лобовое стекло можно рассмотреть каркас безопасности, а позади установлено массивное антикрыло.

В октябре этого года в Сеть попали шпионские снимки другой модели М-серии, седана M3. Новинку сфотографировали на заводе баварской марки. По всей видимости, компания готовит предсерийные прототипы для финальной серии дорожных испытаний.