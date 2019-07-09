Jaguar Land Rover представит технологию, которая поможет улучшить самочувствие водителя

Компания Jaguar Land Rover разрабатывает новую технологию на базе искусственного интеллекта (AI), которая поможет понять настроение водителя во время поездки и активировать те или иные настройки в салоне автомобиля для улучшения самочувствия.

Система будет использовать данные с камеры и биометрических датчиков, чтобы анализировать и оценивать состояние водителя, адаптируя ряд функций салона, в частности системы обогрева, вентиляции и кондиционирования, а также настройки мультимедиа и освещения. Разные настройки будут меняться в зависимости от выражения лица водителя, чтобы помочь ему снять стресс.

Новая система будет работать на базе передовых AI-технологий, что позволит моментально подстраиваться под едва заметные изменения в мимике каждого конкретного человека и автоматически активировать подходящие настройки. Со временем система изучит предпочтения водителя и сможет подбирать соответствующие настройки с максимальной точностью.

Настройки персонализации могут включать смену освещения на более мягкое и успокаивающее, выбор любимого плейлиста и снижение температуры – если система увидит, что водитель зевает или определит другие признаки усталости.

Компания Jaguar Land Rover также испытывает аналогичную технологию для пассажиров заднего ряда, которая будет работать на основе камеры, расположенной в подголовнике передних кресел. Если система заметит признаки усталости, она может приглушить освещение, затемнить окна и повысить температуру в задней части автомобиля, чтобы помочь пассажирам уснуть.

Доктор Стив Айли (Dr Steve Iley), медицинский специалист Jaguar Land Rover: «По мере того как мы приближаемся к беспилотному будущему, наше основное внимание сосредотачивается на водителе. Индивидуальный подход к каждому человеку и применение знаний, накопленных нами в течение последних лет работы, гарантируют, что наши клиенты смогут комфортно и спокойно находиться в автомобиле в любых условиях поездки – даже в монотонных путешествиях по шоссе».

Программное обеспечение системы представляет собой новое поколение существующей технологии контроля степени усталости водителя. Способная определить, что водитель начинает испытывать сонливость, эта система уже сейчас доступна на всех современных моделях Jaguar и Land Rover.